Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Mustafa Bayer - Haberler | Spor

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaAvşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Mejias, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cansın Enaboifo, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız (Çağatay Kır Zeka, Tarık Emre Sipahioğlu, Umut Durur, Yusuf Eken)Yeni Kızıltepespor: Caner Peksen,...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Mejias, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cansın Enaboifo, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız (Çağatay Kır Zeka, Tarık Emre Sipahioğlu, Umut Durur, Yusuf Eken)

Yeni Kızıltepespor: Caner Peksen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Alperay Demirciler, Ertan Debreli, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)

Setler: 20-25, 19-25, 17-25

Süre: 92 dakika (33, 28, 31)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Yeni Kızıltepespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Mustafa Bayer - Spor Haberleri

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