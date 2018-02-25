Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu'nda, Bigadiç Belediyespor, Tofaş'ı 3-0 mağlup ederek play-off grubuna yükselmeyi garantiledi.

Bigadiç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 25-21, 25-21 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 54,225'e yükselten Bigadiç Belediyespor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala grupta 4. sırada yer alarak, play-off grubuna yükselmeyi garantiledi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, herkese mutluluk veren bir netice aldıklarını söyledi.

Galibiyette emeği geçenleri tebrik eden Avcu, şunları söyledi:

"İnançla mücadele eden voleybolcularımız, bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Efeler Ligi'ne yükselebilmek için play-offlara katılıyoruz. Sivas'ta oynanacak yarı finallerde Balıkesir'in tek 1. Lig takımı biz olacağız. Oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek, Bigadiç'i ve Balıkesir'i Sivas'ta da en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bigadiç olarak tek hedefimiz, yarı final play-offlarından da çıkıp Efeler Ligi'ne yükselmek."

Bigadiç Belediyespor Antrenörü Mehmet Aydın da "Oyuncularıma çok güveniyorum. Biz hem iyi bir takımız, hem de büyük bir aileyiz. Play-offlara kalmamıza kadar devam eden süreçte bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.