HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Vodafone Türkiye'den şebekesinde segment yönlendirme teknolojisi

Vodafone Türkiye, şebekesinde segment yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör olduğunu açıkladı.

Vodafone Türkiye'den şebekesinde segment yönlendirme teknolojisi
29.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:28

Vodafone Türkiye, şebekesinde segment yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör olduğunu açıkladı. Şebekede trafiğin daha hızlı yönlendirilmesini sağlayan bu teknoloji sayesinde bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik servislerin çeşitlendirilmesi, farklı taahhütler verilmesi ve pazara daha hızlı sunulması mümkün olacak.

Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmak amacıyla şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada şirket, şebekesinde Segment Yönlendirme (SR: Segment Routing) teknolojisini kullanan ilk operatör oldu. Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN: Software Defined Network) mimarisine dayalı yeni bir yönlendirme teknolojisi olan segment yönlendirme, alışılagelmiş hedef bazlı yönlendirme yerine kaynak bazlı yönlendirme yaparak trafiğin omurga üzerinde daha esnek, verimli ve hızlı dağılmasını sağlıyor. Tamamen dijital ve programlanabilir bir şebeke yapısına geçilmesini mümkün kılan bu teknoloji sayesinde, müşteri talep ve sorunlarına çok daha hızlı yanıt verilirken, yüksek kaliteli servisler kesintisiz sunulabiliyor.

Thibaud Rerolle: "Müşterilerimizin yeni nesil servis taleplerine daha kolay yanıt verebileceğiz"

Teknolojide inovasyon yapan bir kurum olmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi: "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için şebeke altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de segment yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör olduk. Bu teknoloji, daha kolay büyüyebilen, programlanabilen, sorunlara daha hızlı ve otomatik müdahale edebilen ve kaynakları daha verimli kullanan bir şebeke yapısına sahip olmamızı sağlıyor. Böylece, müşterilerimize geniş bir servis kataloğu sunabileceğiz. Farklılaştırılmış servisleri daha hızlı ve yüksek kapasiteyle sunarken, müşterilerimizin yeni nesil servis taleplerine de daha kolay yanıt verebileceğiz. Servislerimizi ayrıştırarak talep edilen servis tipine göre farklı taahhütlerde bulunabileceğiz. Örneğin, bireysel müşterilerimize oyun uygulamaları için farklı servis kalitesi sunarken, kurumsal müşterilerimize bulut uygulamalarına belli sürede erişim garantisi taahhüt edeceğiz. Segment yönlendirme teknolojisini halihazırda iki büyük merkezimizde aktif olarak kullanıyoruz ve kısa sürede tüm omurga şebekemizde çalışır hale gelecek. Vodafone Türkiye olarak, teknolojide ilk'lere imza atmaya devam edeceğiz."

Müşteri, ihtiyacına göre talepte bulunabilecek

Vodafone Türkiye'nin altyapısında kullanmaya başladığı segment yönlendirme teknolojisi, tüketiciye sunulan servislerin farklılaştırılmasını, müşteri isteklerine hatasız ve hızlı dönüş yapılmasını sağlıyor. Bu teknolojiyle, hız, kapasite ve az gecikme gerektiren özel servisler müşteriye kolaylıkla ulaştırılabiliyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik servislerin çeşitlendirilmesi ve pazara daha hızlı sunulması mümkün oluyor. Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN) teknolojisine dayanan segment yönlendirme ile, müşterinin kendi ihtiyacına göre servis talebinde bulunabileceği bir altyapı oluşturularak müşteri ve şebeke yakınsaması, böylece müşteri ihtiyaçlarının daha fazla ön planda olduğu bir altyapı kurulması hedefleniyor.

Şebeke trafiği, kendine en uygun yolu izliyor

Segment yönlendirme teknolojisinde, kaynak, tamamen verilen hizmetin ihtiyacına göre bir yol seçiyor ve bunu paket başlığında sıralı bir segment listesi olarak kodluyor. Böylece, müşterinin çalıştırdığı uygulamaların Vodafone şebekesi üzerinde gideceği yol, kaynak yönlendirici tarafından seçiliyor ve trafik, sabit bir yol izlemek yerine günümüzün artan trafik kapasitesine ve ihtiyaçlarına uygun olarak kendine en uygun yolu izliyor. Uygulama paketlerinin Vodafone şebekesi üzerinde kullanacağı yollar dinamik ve gereksinimlere göre seçilebiliyor. Bu şekilde, yüksek kaliteli hizmetler kesintisiz bir şekilde sunulabiliyor.

Altyapı son teknolojiyle güncellendi

Vodafone Türkiye, segment yönlendirme teknolojisini hayata geçirmek için IP şebekesinde tüm ana omurga ekipmanlarındaki donanım ve yazılımları son teknoloji sistemlerle güncellediği, şebeke altyapısını donanım kapasite artırımı ve yazılım güncellemesi olarak dünya genelinde mevcut en üst düzey altyapı seviyesine geçirdiği kaydedildi. Böylece, şebeke içindeki yolların merkezi bir sistem tarafından kaynak yönlendiricilere bildirilmesi ve tüm şebekenin merkez akılda gözlenebilmesi için gerekli yapılanma sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Ekonomi
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Ekonomi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü Ekonomi
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Ekonomi
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Ekonomi
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Gülçin Ergül Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mete Gazoz Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Karar Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Vodafone Türkiye'den şebekesinde segment yönlendirme teknolojisi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:28:35. #1.14#
title