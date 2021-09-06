Vitor Pereira, kısa sürede Başkan Ali Koç'un tüm hayallerini hayata geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevinin üçüncü yılında arzu ettiği takıma en sonunda Vitor Pereira sayesinde kavuştu. Genç, disiplinli ve sistemi olan F.Bahçe, Başkan'ın yüzünü güldürdü. Ali Koç, kısa sürede başarı gösteren Vitor Pereira'ya tam serbestlik tanıdı.

Spor Arena'nın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, bu sezonun kadrosunu kurarken diğer yandan da geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etme odağında olduğunu attığı adımlarla net şekilde ortaya koydu. Şu an kadroda bulunan 27 oyuncunun yaş ortalaması 25.3 olurken, sarı laciverti ekip bazı maçlarda 24 yaş ortalamasıyla oynuyor.

GENÇLER ALINDI

Fenerbahçe'nin genç transferleri 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak 21, Diego Rossi ve Mergim Berisha 23, Kim Min Jae, Mİguel Crespo 24, Max Meyer 25 yaşında.

Geçen sezon takıma dahil edilen ve değişmez oyunculardan biri olan Attila Szalai ile kadronun önemli isimlerinden biri Bright Osayi Samuel ise 23 yaşında.

ALTYAPI EN SONUNDA MEYVE VERDİ

Yeni transferlerle birlikte bu sezon listeye, altyapıdan gelen 16 yaşındaki Arda Güler, 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk ve 20 yaşındaki Muhammet Gümüşkaya eklendi. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer de henüz sadece 21 yaşındalar.

YÜZLER GÜLÜYOR

Ali Koç ve yönetimi, Pereira tercihinden dolayı son derece memnun. Portekizli hocanın kısa sürede başardıkları Başkan'ın yüzünü güldürdü. Takımın başına Vitor Pereira getirildiğinde Ali Koç'a yönelik büyük eleştiriler olmuştu.