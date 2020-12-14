VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

14.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:48
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.540,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.540,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.541,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.540,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 1.530,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin destekleyici adımlarının devam etmesi ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bu hafta, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretim verilerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 ve 1.585 seviyelerinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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