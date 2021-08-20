VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.555 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.555 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.553,25, en yüksek 1.556,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.555,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.554,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında sınırlı da olsa gelen tepki alımlarıyla 1.557,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından doların diğer para birimleri karşısında güçlendiğini ve küresel risk iştahının azaldığını bildirdi.

Yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmalarda, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yol haritasına dair yönlendirmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan endeks kontratının 1.550 puanının destek, 1.590 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar