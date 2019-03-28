Video | AK Parti ve Seçmeni Açısından Ankara'yı Kaybetmek 'Gerileme Döneminin Başlangıcı' Mı?

31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları başkent Ankara'da Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Peki Ankara'nın kaybedilme ihtimali, 16 yıldır başkent belediyesini elinde tutan AK Parti ve seçmenleri için ne ifade ediyor? Ankara'nın kaybı parti açısından bir 'gerileme dönemi başlangıcı' mı? Pazar günkü seçimlere sayılı günler kala 7 araştırma firması da Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ı Ankara Belediye Başkanlığı seçiminde ilk sırada gösteriyor . Daha önce Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mehmet Özhaseki'nin yüzde 5 oranında önde olduğunu duyuran Gezici Araştırma'nın son yayınladığı anket verileri de Millet İttifakı adayının öne geçtiği yönünde. AK Partili kurmaylar pazar günü yapılacak seçimler için endişelerini gizlemiyor ancak adayları Mehmet Özhaseki'nin oylarını yüzde 1,5 arttırarak aradaki farkı kapattığını söylüyor. Gazeteci-yazar Murat Yetkin'e göre AK Parti'nin başkent Ankara'da olası bir seçim kaybı seçmen nezninde psikolojik olarak "gerilemenin başlangıcı" şeklinde algılanabilir. Yetkin, "AK Parti yönetimi de bu nedenle oldukça endişeli" diyor.

"Darbe dediler darbeyi durdurduk. Bir de bunları durduralım" Kurulduğundan beri AK Parti'ye oy verdiğini belirten İsmail Akın isimli bir vatandaş, pazar günü yapılacak seçimlerde ilk kez oyunu farklı kullanacağını söylüyor. Tercih değişimini, "Yeter, 20 senedir bu adama oy verdik. Elimizin tersiyle böyle bir vuralım ki halkın ne olduğunu görsün. Bu halk tankların üzerine çıktı, 'darbe' dediler darbeyi durdurduk. Bir de bunları durduralım." sözleriyle anlatan Akın, üzerindeki ceketi göstererek "Bu bile ipotekli" diyor. Uzun yıllardır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen başka bir vatandaş ise bu seçimde oyunu değiştireceğini söylüyor ve ekliyor: "Belki de hiç oy kullanmayacağım, o kadar sıkıldım".