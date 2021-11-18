Vida'yı yerle yeksan edecek karar! Beşiktaş'ın yıldızı, Dünya Kupası'nı evden izleyecek
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde eden Hırvatistan'da Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'yı derinden sarsacak gelişmeler yaşanıyor. Hırvatların , Katar vizesini aldığı Rusya maçında yedek kalan deneyimli savunmacıyı teknik direktör Dalic, Dünya Kupası'na götürmeyi düşünmüyor.
Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterememe tehlikesiyle karşı karşıya. Hırvat basınının iddialarına göre teknik direktör Dalic, 32 yaşındaki futbolcuyu Katar'a götürmeyecek.
MİLLİ TAKIMDA İKİNCİ PLANA DÜŞTÜ
Sabah'ın Hırvat basınından aktardığı habere göre; Domagoj Vida'nın Dalic tarafından Katar'a götürülme ihtimalinin zayıf olduğunu, yıldız savunmacının ikinci plana düştüğünü iddia etti. Vida, Dünya Kupası'nı göremeyebilir.
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