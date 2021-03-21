Vida, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor
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Vida, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

21.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:12
Vida, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Fenerbahçe derbisinde 48. dakikada Beşiktaş'ı öne geçiren Domagoj Vida, sarı-lacivertlilerle iç sahada oynanan son 4 maçın 3'ünde gol attı.

Fenerbahçe derbisinde 48. dakikada Beşiktaş'ı öne geçiren Domagoj Vida, sarı-lacivertlilerle iç sahada oynanan son 4 maçın 3'ünde gol attı.

Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında mücadelenin 48. dakikasında Vida'nın golüyle öne geçti. Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunmanın arasında yükselip kafayı vuran yıldız oyuncu, Fenerbahçe karşısında iç sahada boy gösterdiği 4. maçta 3. golünü attı. 2017-2018 sezonunun 23. haftasında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide takımının ilk golünü atan Vida, 2018-2019 sezonunda oynanan ve 3-3 sonuçlanan maçta golü bulunmayan Vida, geçtiğimiz sezon 33. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde takımını öne geçiren isim olmuştu. Vida bu maçta da sarı-lacivertli rakibini boş geçmedi ve siyah-beyazlıları karşılaşmada 1-0 öne geçiren oyuncu oldu. Bu sezon Süper Lig'de 23. maçına çıkan Domagoj Vida, 4. golüne ulaşmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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