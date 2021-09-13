Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız göreve başladı - Haberler
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Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız göreve başladı

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız göreve başladı

Adıyaman Vali Yardımcılığı görevinden Vezirköprü Kaymakamlığına atanan Halid Yıldız görevine başladı.

Adıyaman Vali Yardımcılığı görevinden Vezirköprü Kaymakamlığına atanan Halid Yıldız görevine başladı.

Vezirköprü Kaymakamı olarak 2018 yılında göreve başlayan Kudret Kurnaz'ın Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamı olarak atanmasının ardından yerine atanan Yıldız, Vezirköprü Hükümet Konağı önünde karşılandı.

Kısa bir tanışma toplantısı düzenleyen Yıldız, ekip çalışmasıyla ilçede güzel işler yapacaklarını ifade etti.

Kaymakam Yıldız, toplantının devamında katılımcılarla tanışarak ilçe hakkında bilgi aldı.

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız göreve başladı

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız göreve başladı

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız göreve başladı

AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri
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