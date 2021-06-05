Veteriner Hekimler Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması
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Veteriner Hekimler Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması

Veteriner Hekimler Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'Dünya Çevre Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Marmara Denizi'ni kaplayan ve ekosistemi tehdit eden deniz salyası (müsilaj) sorunuyla mücadele için Acil Eylem Planı'nın harekete geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Marmara Denizi'ni kaplayan ve ekosistemi tehdit eden deniz salyası (müsilaj) sorunuyla mücadele için Acil Eylem Planı'nın harekete geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl "ekosistem restorasyonu" teması ile kutlanan "Dünya Çevre Günü"nde, 1976'dan bu yana her yıl değişen temalarla çevre kirliliğinin boyutlarına dikkat çekildiğini ve çevre duyarlılığını artırmaya yönelik etkinliklerin yapıldığını ifade etti.

Ekosistem restorasyonu ile doğada oluşturulan hasarın önlenmesi, durdurulması ve tersine çevrilmesinin amaçlandığını belirten Eroğlu, insanlığın, ekosistemi oluşturan canlı ve cansız her bir varlığın birbirleriyle etkileşimini dikkate alarak, onları kendi doğal yaşam koşulları içinde koruyup kollayarak ekosistemin devamlılığını sağlaması gerektiğine işaret etti.

Eroğlu, Marmara Denizi'ni kaplayan ve ekosistemi tehdit eden deniz salyası (müsilaj) sorununun, son yıllarda eşine benzerine rastlanmayan bir çevre felaketi örneği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle belediyelerin atıklar konusunda sanayi kuruluşlarını ciddi yönde denetlemeleri ve gereken tedbirlerin alınması konusunda uyarılar yapmaları gerekmektedir. Aksi halde Acil Eylem Planı harekete geçirilmediğinde balık popülasyonunda ciddi azalışlar olacağından balık nesli de tehlikeye girecek ve Marmara Denizi'nde balık avlamak hayal olacaktır."

Çevre sağlığının bir insan hakkı olarak hayat bulabilmesi için uluslararası ve ulusal hukuki yapı oluşturulması gerektiğini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Ekosisteme müdahale etmeden enerji üretmek, toprağı, havayı, suyu ve her türlü canlıyı fosil yakıt atıklarının kirletmesinden korumak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir. Ulusal ve Uluslararası Ekosistem Sağlık Düzeni Eylem planları hazırlanmalı, eylem planlarının hazırlık ve uygulama aşamalarının sorumluluk sahaları belirlenerek hesap verebilirlik/hesap sorabilirlik mekanizmasının hukuki kuralları oluşturulmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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Veteriner Hekimler Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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