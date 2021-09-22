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Vergi yapılandırmasında son hafta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vergi yapılandırmasında son hafta

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, vergi, harç, ecrimisil, MTV, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlara getirilen yapılandırmadan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu hatırlattı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, vergi, harç, ecrimisil, MTV, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlara getirilen yapılandırmadan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu hatırlattı.

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, borç yapılandırmasının önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesini istedi. Yaşar, "7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna' ilişkin başvuru süreleri 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmış olup son haftaya girilmiştir. Çok önemli avantajlar sunan kanundan vergi borcu bulunan tüm vatandaşlarımızın yararlanmasını ve başvurularını bir an önce yapmalarını bekliyoruz. Söz konusu kanun ile kesinleşmiş vergi, harç, ecrimisil, MTV, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlara yapılandırma imkanı getirilmiştir. Kanun kapsamında ayrıca ihtilaflı ve tarhiyat aşamasındaki vergi ve cezalara kolaylık sağlanırken, matrah artırımı ve stok düzeltmeleri için de imkan sunulmaktadır. Yapılandırılacak tutarlar peşin ödenebileceği gibi ikişer aylık dönemlerde 6-9-12-18 taksit halinde ödenebilmektedir. Peşin ödeme seçeneği tercih edilirse Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 25 indirim yapılması gibi çok önemli imkan ve kolaylıklarda getirilmiştir. Bu imkanlardan faydalanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Peşin ve ilk taksit ödemelerinin ise 01 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Covid-19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz"" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber: Vergi yapılandırmasında son hafta - Haberler Ekonomi
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