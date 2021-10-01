Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te

Ak Parti milletvekilleri, 860 bin esnafı ilgilendiren ' Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL'nin altındaki küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı gibi düzenlemeler getiren teklif ile sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan teklifle; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

Son yıllarda bilişim dünyasında meydana gelen gelişmelere bağlı olarak vergi uygulamalarının elektronik ortama taşınması konusunda da düzenlemeye gidiliyor. Bu çerçevede; elektronik defter ve belge uygulamaları, Hazır Beyan Sistemi, Defter-Beyan Sistemi, İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi uygulamaları, Elektronik Yoklama Sistemi, Elektronik Tebligat gibi birçok elektronik uygulama hayata geçirilerek mükelleflerin kullanımına sunulacak.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021