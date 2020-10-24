Venlo Ajax maç sonucu! VVV Venlo Ajax maçında golleri kimler attı? Lassina Traore yıldız isim oldu, Ajax rekor kırdı!
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Venlo Ajax maç sonucu! VVV Venlo Ajax maçında golleri kimler attı? Lassina Traore yıldız isim oldu, Ajax rekor kırdı!

24.10.2020 19:56 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:00
Venlo Ajax maç sonucu! VVV Venlo Ajax maçında golleri kimler attı? Lassina Traore yıldız isim oldu, Ajax rekor kırdı!

Hollanda 1. Futbol Ligi olan Eredivisie'nin 6. haftası futbol tarihine geçen bir karşılaşma yaşandı. Ajax, Venlo deplasmanında adeta şov yaptı! Peki, Venlo Ajax maçı kaç kaç bitti? Venlo Ajax maç sonucu! Venlo Ajax maçında golleri kimler attı?

Hollanda Eredivisie'de 6. hafta mücadelesinde Ajax, konuk olduğu VVV-Venlo'yu mağlup etti! Peki, Venlo Ajax maçı kaç kaç bitti?

VENLO AJAX MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? VENLO AJAX MAÇ SONUCU

Kırmızı beyazlı takım Ajax, maçın ilk yarısını 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda gollere kaldığı yerden devam eden Ajax, mücadeleyi 13-0 kazandı.

Maçın 59. dakikasında ev sahibi Venlo'da Christiaan Kum direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

AJAX GOLLERİNİ KİM ATTI?

Ajax'ın 19 yaşındaki forveti Lassina Traore, karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Ajax'ın golleri 12 ve 57'de Ekkelenkamp, 17, 32, 54, 65 ve 57'de Traore, 45'te Tadic, 55'te Antony, 59'da Blind, 74'te ve 76'da Huntelaar'dan geldi.

Ajax, bu skorla birlikte puanını 15 yaptı ve liderliğini korudu. Venlo ise 5 puanda kaldı.

AJAX REKOR KIRDI!

Kırmızı beyazlılar, Hollanda Ligi'nde bir maçta 13 gol atan ilk takım oldu.

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