Veli: "İhtiyacınız olan tüm işler cebinizde"

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden birisi olan ve binlerce müşterisine hizmet vererek sektörde başarılı çalışmalar yapan Bilsoft Yazılım, online ön muhasebe programı ile şirketlerin ihtiyacı olan tüm işler cebinden yapılabileceği programı müşterilerine sundu.

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden birisi olan ve binlerce müşterisine hizmet vererek sektörde başarılı çalışmalar yapan Bilsoft Yazılım, online ön muhasebe programı ile şirketlerin ihtiyacı olan tüm işler cebinden yapılabileceği programı müşterilerine sundu.

Binlerce müşterisine hizmet vererek sektörde başarılı çalışmalar yapan Bilsoft Yazılım, online ön muhasebe programı ile şirketlerin ihtiyacı olan tüm işleri cep telefonunda yapabileceklerini açıkladı. Programın müşterilere sunulduğunu açıklayan Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, programın şirket yöneticileri için büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade etti. programın kullanışlı arayüzü ile dikkat çektiğini ifade eden Veli, "Şirketinizi mekandan bağımsız olarak yönetmenize olanak sağlar. İster evde olun ister tatilde internetinizin olması yeterlidir. Yani şirketinizi yönetmek bir tık uzağınızdadır. Programın online olması ofise olan bağımlılığınızı azaltır. İşlemlerinizi yapmak için sürekli ofiste masa başında saatlerinizi harcamanız gerekmez. Basit arayüzü sayesinde kolay kullanılabilir, çok fazla işlem karmaşası gerektirmeyen, barkod desteği ile sadece müşteri, stok ve satış işlemlerini yapabileceğiniz, yaptığınız işlemlerin detaylı raporunu alabileceğiniz bir programdır" dedi.

"Müşterilerinize hızlı satış yapmanızı sağlayan cari takip programı işyerinize hız ve performans kazandırır" ifadelerine yer veren Veli, "Barkod desteği ile firmanızda en hızlı şekilde işlemlerin yapılmasını sağlar. cari takip programı ile kasa defterinden kurtulacak, müşterilerinize ait alacak verecek durumunu anında görüntüleyebileceksiniz. Program ile Hızlı satış yapabilir, ürünlerinizin ve müşterinizin ayrıntılı bilgilerini saklayabilir, ürünlerinizin stoklarını tutabilir ve bu bilgileri anında görüntüleyebilirsiniz. Online Ön Muhasebe Programında tüm işlemler en basit hale indirgendiğinden 7' den 70' e herkes zorlanmadan çok rahat kullanabilir. Online ön muhasebe programını küçük ve orta ölçekli, satış işlemi yapan tüm işletmelerde rahatlıkla kullanılabilir. Online Muhasebe Programı kullanıcıları e-fatura modülü için ek ücret ödemeleri gerekmez. Programda dilediğiniz kadar şube açarak bu şubeler ile ilgili detay raporları alabilirsiniz. Her şubeye ayrı ayrı kullanıcı ve yetki tanımlaması yapabilirsiniz" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı