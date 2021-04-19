Vefa ekipleri ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar yemeği ulaştırıyor
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Vefa ekipleri ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar yemeği ulaştırıyor

Vefa ekipleri ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar yemeği ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te Vefa Sosyal Desek Grubu ekipleri, ramazanda ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar yemeği ulaştırıyor.

Siirt'te Vefa Sosyal Desek Grubu ekipleri, ramazanda ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar yemeği ulaştırıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ramazanda da hizmetlerini sürdürüyor.

Kentte iki grup halinde görev yapan görev yapan ekipler, Türk Kızılay'ın aşevinde hazırlanan iftar yemeğini, Kooperatif, Barış ve Evren mahallelerinde önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor.

Grup sorumlusu Ömer Beytekin AA muhabirine, salgın tedbirleri kapsamında bu yıl çadır kurulmadığı için iftar yemeklerini vatandaşların evlerine ulaştırdıklarını söyledi.

Günde 600 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Beytekin, "Salgın nedeniyle bu yıl Valiliğimiz tarafından alınan kararla iftar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Ekiplerimiz, Türk Kızılay, Siirt Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bu projenin içinde yer alıyor." dedi.

Beytekin vatandaşlara yemek götürdüklerinde çok mutlu olduklarını anlatarak, "Onların hayır duası her şeye bedel." diye konuştu.

Gönüllülerden Emanet Kızılay, vatandaşa hizmet etmekten, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bize dua ediyorlar. İnşallah onların gönüllerine dokunabilmişizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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