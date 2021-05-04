Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | Yaşam

Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 90 yaşındaki Gazel Çılgın'ın evine giderek hem ihtiyaçlarını karşıladı, hem de genel temizlik işlerini yaptı Tunceli'de yalnız yaşayan 90 yaşındaki Gazel ninenin evine giden Vefa ekibi,...

Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 90 yaşındaki Gazel Çılgın'ın evine giderek hem ihtiyaçlarını karşıladı, hem de genel temizlik işlerini yaptı

TUNCELİ - Tunceli'de yalnız yaşayan 90 yaşındaki Gazel ninenin evine giden Vefa ekibi, hem ihtiyaçlarını alarak giderdi, hem de evini baştan aşağı temizledi.

Tam kapanma dönemi ile birlikte kentlerde valilikler koordinesinde çalışmasını sürdüren Vefa Sosyal Destek Gruplarının hizmetleri yoğunlaştı. Bu kapsamda Tunceli'de de daha önce bir çok hizmeti yerine getiren vefa ekipleri valilik koordinesinde özellikle yalnız ve yaşlılar başta olmak üzere gelen talebe göre çalışmaların ağırlık verdi. Bu kapsamda merkeze bağlı Alibaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Gazel Çılgın'ında ihtiyaçları olduğunu öğrenen vefa ekibi eve giderek, hem taleplerini yerine getirdi, hemde baştan sona evinin temizliğini yaptı.

Gazel nine, ihtiyaçlarını gideren ve evini temizleyen Vefa ekiplerine teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi
Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi
Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi
Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi
Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi
Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi
Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi
Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 18:35:01. #1.14#

title