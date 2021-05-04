Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi

Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 90 yaşındaki Gazel Çılgın'ın evine giderek hem ihtiyaçlarını karşıladı, hem de genel temizlik işlerini yaptı Tunceli'de yalnız yaşayan 90 yaşındaki Gazel ninenin evine giden Vefa ekibi,...

Vefa Sosyal Destek Grubu 90 yaşındaki Gazel ninenin evini temizledi

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, 90 yaşındaki Gazel Çılgın'ın evine giderek hem ihtiyaçlarını karşıladı, hem de genel temizlik işlerini yaptı

TUNCELİ - Tunceli'de yalnız yaşayan 90 yaşındaki Gazel ninenin evine giden Vefa ekibi, hem ihtiyaçlarını alarak giderdi, hem de evini baştan aşağı temizledi.

Tam kapanma dönemi ile birlikte kentlerde valilikler koordinesinde çalışmasını sürdüren Vefa Sosyal Destek Gruplarının hizmetleri yoğunlaştı. Bu kapsamda Tunceli'de de daha önce bir çok hizmeti yerine getiren vefa ekipleri valilik koordinesinde özellikle yalnız ve yaşlılar başta olmak üzere gelen talebe göre çalışmaların ağırlık verdi. Bu kapsamda merkeze bağlı Alibaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Gazel Çılgın'ında ihtiyaçları olduğunu öğrenen vefa ekibi eve giderek, hem taleplerini yerine getirdi, hemde baştan sona evinin temizliğini yaptı.

Gazel nine, ihtiyaçlarını gideren ve evini temizleyen Vefa ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ