Vedat Muriqi'in Parma'ya attığı gol, resmi kayıtlarda rakip oyuncuya yazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vedat Muriqi'in Parma'ya attığı gol, resmi kayıtlarda rakip oyuncuya yazıldı

22.01.2021 08:48 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:16

İtalya Kupası son 16 Turu'nda Lazio, Parma'yı sahasında 2-1 mağlup ederek tur atladı. Sezon başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin 90. dakikada yaptığı şık kafa vuruşu kaleci Colombi'ye çarpıp girdi. Aylar sonra ağları sarstığı için büyük sevinç yaşayan Vedat'ın mutluluğu kısa sürdü ve resmi kayıtlara gol Colombi'ye yazıldı.

İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Lazio, sahasında Parma'yı konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Parolo'nun golüyle Lazio ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda dengeli bir mücadele sergilendi. 83. dakikaya gelindiğinde Mihaila'nın golüyle Parma maça dengeyi getirdi. 90. dakikada, mücadeleye ilk 11'de başlayan eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin golüyle Lazio son anlarda öne geçti ve Lazio sahadan 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

HEVESİ KURSAĞINDA KALDI, GOL RAKİBE YAZILDI

Lazio formasıyla ilk golünü atmanın sevincini yaşayan Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu, sonradan değiştirilen kararla Parma kalecisi Colombi'ye yazıldı. Golde etkili bir kafa vuruşu yapan Muriqi'nin vuruşu kaleci Colombi'ye çarparak ağlara gitmişti.

Vedat Muriqi'in Parma'ya attığı gol, resmi kayıtlarda rakip oyuncuya yazıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Can Yaman Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Serdar Aziz Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vedat Muriqi'in Parma'ya attığı gol, resmi kayıtlarda rakip oyuncuya yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 09:16:16. #1.14#
title