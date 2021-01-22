Vedat Muriqi'in Parma'ya attığı gol, resmi kayıtlarda rakip oyuncuya yazıldı
İtalya Kupası son 16 Turu'nda Lazio, Parma'yı sahasında 2-1 mağlup ederek tur atladı. Sezon başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin 90. dakikada yaptığı şık kafa vuruşu kaleci Colombi'ye çarpıp girdi. Aylar sonra ağları sarstığı için büyük sevinç yaşayan Vedat'ın mutluluğu kısa sürdü ve resmi kayıtlara gol Colombi'ye yazıldı.
İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Lazio, sahasında Parma'yı konuk etti.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI
Karşılaşmanın 23. dakikasında Parolo'nun golüyle Lazio ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda dengeli bir mücadele sergilendi. 83. dakikaya gelindiğinde Mihaila'nın golüyle Parma maça dengeyi getirdi. 90. dakikada, mücadeleye ilk 11'de başlayan eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin golüyle Lazio son anlarda öne geçti ve Lazio sahadan 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
HEVESİ KURSAĞINDA KALDI, GOL RAKİBE YAZILDI
Lazio formasıyla ilk golünü atmanın sevincini yaşayan Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu, sonradan değiştirilen kararla Parma kalecisi Colombi'ye yazıldı. Golde etkili bir kafa vuruşu yapan Muriqi'nin vuruşu kaleci Colombi'ye çarparak ağlara gitmişti.