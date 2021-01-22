Vedat Muriqi'in Parma'ya attığı gol, resmi kayıtlarda rakip oyuncuya yazıldı

İtalya Kupası son 16 Turu'nda Lazio, Parma'yı sahasında 2-1 mağlup ederek tur atladı. Sezon başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin 90. dakikada yaptığı şık kafa vuruşu kaleci Colombi'ye çarpıp girdi. Aylar sonra ağları sarstığı için büyük sevinç yaşayan Vedat'ın mutluluğu kısa sürdü ve resmi kayıtlara gol Colombi'ye yazıldı.