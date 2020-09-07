Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor Haftalardır Vedat Muriqi için Lazio ile görüşen Fenerbahçe, İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin Kosovalı golcü için 20 milyon 350 bin euro bonservis geliri ve sonraki satıştan yüzde 5 pay alacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonuçlandı. Sarı lacivertli ekip, 26 yaşındaki golcü için bonuslar dahil 20 milyon 350 bin euro bonservis geliri ve sonraki satıştan yüzde 5 pay alacak.

Sözcü/Skor kaynaklı habere göre Kosovalı futbolcuya bonservis bedeli için 17,5 milyon euro+ bonuslar şeklinde, toplamda 20 milyon 350 bin euro ödenecek. Yapılan anlaşmanın bonuslarında ise, Lazio'nun 5 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon euro, grup aşamasına kalması halinde 1 milyon euro ücret yer alıyor.

YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK

Sarı lacivertliler, Muriqi'nin bir sonraki satışından elde edilecek gelirden yüzde 5 pay alacak. Öte yandan Vedat Muriqi'nin Avrupa'da bir kulübe transferi halinde yetiştirme bedeli olarak ödenmesi gereken 850 bin euro tutarındaki ücreti de Lazio karşılayacak.

YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A

Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Muriqi için, Karadeniz ekibi de bonservis gelirinden yüzde 15 pay alacak. Bu tutar ise Fenerbahçe tarafından ödenecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İTALYA'DA

Uzun süredir transferin sonuçlanmasını bekleyen Muriqi'nin Çarşamba günü İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

37 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla oynadığı 36 maçta 17 gol atan Muriqi, Süper Lig kariyerinde çıktığı 11 maçta 37 gol-14 asistlik performans üretti.

MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞİLMEZ İSMİ

Kosova Milli Takımı'nın önemli bir parçası olan pivot santrfor, 23 maçta 8 kez gol atma başarısı gösterdi.