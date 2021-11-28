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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Cüneyt Çakır, Esat Sancaktar, Alpaslan DedeşVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 64 Tunay Torun), Luckassen, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 84 Baniya), Adnan Uğur (Dk. 72 Arveladze), Jimmy Durmaz, Emre Mor (Dk. 72 Salibur), Bertolacci, Karamoh (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 64 Tunay Torun), Luckassen, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 84 Baniya), Adnan Uğur (Dk. 72 Arveladze), Jimmy Durmaz, Emre Mor (Dk. 72 Salibur), Bertolacci, Karamoh (Dk. 72 Ahmed Musa), Pesic

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 73 Denswil), Siopis, Hamsik (Dk. 82 Abdulkadir Parmak), Djaniny (Dk. 61 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 82 Serkan Asan), Cornelius

Goller: Dk. 17 Djaniny (Penaltıdan), Dk. 62 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Abdülkadir Ömür, Dk. 45 Edgar (Trabzonspor), Dk. 45 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

49. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre Mor, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Djaniny'nin sol tarafa vermek istediği pasta top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda top farklı şekilde auta giderken bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

62. dakikada Karadeniz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 0-2.

Müsabaka Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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