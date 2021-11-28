Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Cüneyt Çakır, Esat Sancaktar, Alpaslan DedeşVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 64 Tunay Torun), Luckassen, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 84 Baniya), Adnan Uğur (Dk. 72 Arveladze), Jimmy Durmaz, Emre Mor (Dk. 72 Salibur), Bertolacci, Karamoh (Dk.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Cüneyt Çakır, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş
VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 64 Tunay Torun), Luckassen, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 84 Baniya), Adnan Uğur (Dk. 72 Arveladze), Jimmy Durmaz, Emre Mor (Dk. 72 Salibur), Bertolacci, Karamoh (Dk. 72 Ahmed Musa), Pesic
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 73 Denswil), Siopis, Hamsik (Dk. 82 Abdulkadir Parmak), Djaniny (Dk. 61 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 82 Serkan Asan), Cornelius
Goller: Dk. 17 Djaniny (Penaltıdan), Dk. 62 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Abdülkadir Ömür, Dk. 45 Edgar (Trabzonspor), Dk. 45 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.
49. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre Mor, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.
52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Djaniny'nin sol tarafa vermek istediği pasta top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda top farklı şekilde auta giderken bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.
62. dakikada Karadeniz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 0-2.
Müsabaka Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.