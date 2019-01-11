Vatikan da Maduro'nun Yemin Törenine Temsilci Göndermiş

Vatikan'ın tüm çağrılara rağmen Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro'nun dün gerçekleşen yemin törenine bir temsilci gönderdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta 20 Latin Amerikalı eski devlet başkanı, Papa Francis'e Venezuela'daki rejimin tanınmaması için çağrıda bulunmuştu. Vatikan'ın çağrılara rağmen Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro'nun dün gerçekleşen yemin törenine bir temsilci gönderdiği ortaya çıktı. Venezuela Kilisesi, Maduro'nun görev süresini 2025 yılına kadar uzatmasını eleştirmesine rağmen Vatikan Venezuela ile ilişkileri bozmamakta ısrar ettiğini gösterdi.

Papa Francis ise tepkilere karşılık, "Vatikan'ın devletlerin yaşamlarına müdahale etmek istemediğini" söyledi. Papa Francis, Vatikan'ın ve kendisinin amacının her insanın iyiliğine hizmet etmek ve barışçıl ve uzlaştırılmış toplumların kurulmasını teşvik etmek için çalışmak olduğunu vurgulamıştı. - KARAKAS

Kaynak: İHA