Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklamadan suçlu bulundu
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Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklamadan suçlu bulundu

22.01.2021 02:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 02:52
Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklamadan suçlu bulundu

Vatikan Bankası olarak bilinen Diyanet İşleri Enstitüsünün (IOR) eski başkanı Angelo Caloia, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi.

Vatikan Bankası olarak bilinen Diyanet İşleri Enstitüsünün (IOR) eski başkanı Angelo Caloia, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi.

IOR'un 1989-2009 yıllarında başkanlığını yapan Caloia ve kurumun o dönemki hukuk müşavirlerinden Gabriele Liuzzo ile oğlu Lamberto Liuzzo'nun zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

2018'de görülmeye başlanan davada, Vatikan Mahkemesi Başkanı Giuseppe Pignatone, Caloia ve Gabirele Liuzzo'ya 8'er yıl 11 ay hapis ve 12 bin 500 avro para cezası verildiğini açıkladı. Pignatone, Lamberto Liuzzo'ya ise 5 yıl 2 ay hapis ve 8 bin avro para cezası verildiğini duyurdu.

Mahkeme ayrıca, zarara uğratılan IOR'a yaklaşık 23 milyon avro tazminat ödenmesine ve sanıkların tüm hesaplarına el konulmasına karar verdi.

Sanıklar, bankanın yönetiminde oldukları dönemde IOR'un İtalya'daki çok sayıda mülkünü, piyasa değerinin altında satarak kazandıkları milyonları zimmete geçirmek ve bunları İsviçre'de aklamakla suçlandı.

Yargılanan 3 kişi de dava boyunca haklarındaki suçlamaları inkar etti. Caloia'nın avukatı ise karara itiraz edeceklerini belirtti.

Caloia aldığı mahkumiyetle, Vatikan'da mali bir suçtan hüküm giymiş en üst düzey Vatikan yetkilisi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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