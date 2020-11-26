Vatandaşların umursamazlığı "pes" dedirtti
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Vatandaşların umursamazlığı "pes" dedirtti

26.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:35
Vatandaşların umursamazlığı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un çay ocaklarıyla meşhur olan caddesinde yasaklara rağmen çay ocağının içinde ve dışında toplu bir şekilde oturup, çay içen vatandaşlar "pes" dedirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un çay ocaklarıyla meşhur olan caddesinde yasaklara rağmen çay ocağının içinde ve dışında toplu bir şekilde oturup, çay içen vatandaşlar "pes" dedirtti.

Son yayımlanan korona virüsü (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından çay ocaklarına da bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kısıtlamalara göre çay ocakları müşteri kabul etmeyecek ve sadece esnafa çay servisi yapabilecekti. Samsun'un çay ocaklarıyla meşhur olan İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda yakın Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde birçok çay ocağı yasağın ardından kepenklerini açmadı. Çay ocağını açan esnaflar ise iş yerlerinin önünde bulunan koltukların süngerlerini sökerek, vatandaşlarının oturmasını engellemeye çalıştı.

Yasaklara ve denetimlere rağmen bazı çay ocağı işletmecileri ve vatandaşlar eskiden olduğu gibi çay ocaklarının çay içmeye, süngerleri olmayan koltuklarda toplu bir şekilde oturarak sohbet etmeye devam ettiler. Yasaklara uyan ve sadece esnafa çay satışı yapan çay ocağı işletmecileri, yasaklara uymayan vatandaşlar ile işletmeler yüzünden kendilerine de caza gelmesinden ve sorumsuz kişiler yüzünden çay ocaklarının da komple kapanmasından endişe duyduklarını dile getirdiler.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun'u göstermişti. Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun'da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğine dikkat çekti. - SAMSUN

Vatandaşların umursamazlığı 'pes' dedirtti
Vatandaşların umursamazlığı 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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