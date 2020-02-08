Vatandaşlar, şehit askerler ile kurtarma ekiplerinin üzüntüsünü yaşıyor

08.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:34

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen iki çığın ardından bölgeye giderek çalışmalara destek veren Yukarı Narlıca Mahallesi sakinleri, kar altındakileri kurtarmak için hayatlarını feda eden şehit asker, korucu ve kurtarma ekiplerinin üzüntüsü yaşıyor.

Çığın meydana geldiği bölgeye en yakın yerleşim birimi olan Çatak ilçesi Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, o anları AA muhabirine anlattı.

Mahalle sakinlerinden Turan Kaya, çığın düştüğünü duyar duymaz komşularıyla bölgeye gidip arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Uzun çabalar sonucu minibüse ulaşabildiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Herkes oradaydı. Minibüsteki 2 kişiye ulaşamadık. Çalışmalara ara verildi. Sabah tekrar 2 kişiyi aramaya gittik. Hava çok soğuktu ve 6-7 yerde insanlar ısınmak için ateş yakmıştı. Ekipler dönüşümlü olarak ateşin başında ısınmaya çalışıyordu. Bu sırada dumanlar yükseldi ve her yer karanlık oldu. Oradakiler dere yatağına yuvarlanmıştı. O anda ne yapacağımızı bilemedik, yaralıları yukarıya taşıdık. Bölgede kar ve tipiden dolayı göz gözü görmüyordu. Güvenlik görevlilerimiz insanları kurtarmaya çalışırken şehit oldu. Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Hepimizin ve Türkiye'nin başı sağ olsun."

Salih Kaplan ise gece geç saatlere kadar minibüsteki insanlara ulaşmak için güvenlik güçleriyle çaba gösterdiklerini, aramalara ara verildikten sonra eve döndüklerini belirtti.

Sabah ikinci çığ olayıyla sarsıldıklarını dile getiren Kaplan, "Olay yeri çok kötü durumdaydı. Tipi ve kar nedeniyle ekipler çok zor şartlar altında çalışma yapılıyordu. Bölge yüksek olduğu için sürekli çığ düşüyor, ekipler yaralılara ulaşabilmek için büyük çaba gösteriyordu. İnsanları kurtarmaya çalışırken şehit oldular. Çok büyük bir acı. Allah ailelerine sabır versin." dedi.

Mahallelilerden Mustafa Kaplan da olay yerine gittiğinde çığ altında kalanları kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.

Ekiplerin yoğun tipi ve sise rağmen arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kaplan, "Çığda bir yeğenim hayatını kaybetti. Çatak'taki korucular da akrabamız. İnsanları kurtarmaya çalışırken şehit oldular. Çok kötü bir gündü. Çok büyük acılar yaşandı. Askerler, güvenlik korucuları halkımızı kurtarmak için oraya geldi. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA