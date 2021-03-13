Eline iki ekmek alan kısıtlamayı ihlal edince, ilçede pazar günleri ekmek satışı yasaklandı
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Eline iki ekmek alan kısıtlamayı ihlal edince, ilçede pazar günleri ekmek satışı yasaklandı

13.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:34

Türkiye'nin koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar "ekmek almaya gidiyorum" bahanesiyle kısıtlamayı ihlal edince, ilçede fırınlar için yeni bir karar alındı. Bu kapsamda Keşan'daki fırınlar yarın ve 21 Mart Pazar günü ekmek çıkarmayacak.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü vatandaşların bahanesinin azaltılması için fırınların yarın ve 21 Mart Pazar günü ekmek üretmemesi kararı aldı.

"ÇIKIYOR ELİNE 2 EKMEK ALIYOR, BÜTÜN KEŞAN'I GEZİYOR"

Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Ayhan Gevrek, bazı vatandaşların 'ekmek almaya çıktım' bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını suistimal edip, gezdiğini belirterek, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 ve 21 Mart tarihlerinde fırınların ekmek üretmemesi karar aldı. Yani iki pazar fırınlarımız kapalı olacak. Tabi bunun bir sebebi var. Geçen haftaki kontrollerde polisin çevirdiği 37 kişi evine uzak olduğu halde fırına ekmek almaya gittiğini söylemiş. Kısıtlama gereği herkes kendi bölgesinde, mahallesinde en yakın fırından veya marketten alışveriş yapması lazım. Bu suistimal ediliyor. Adam çıkıyor eline iki ekmek alıyor, bütün Keşan'ı geziyor. Durum böyle olunca da bize sordular ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da böyle bir karar aldı" dedi.

"HERKESİN KURALLARA UYMASI LAZIM"

Vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini ifade eden Gevrek, "Sağlıktan öte bir şey yok. Sektör bakımından da herkesin işleri düştü. 12 aydır kapalı olan iş yerleri var. O insanların giderleri var, geçindirecekleri bir aileleri var. Hayat bir yandan devam ediyor. Bu nedenle insanların geçinmesi lazım. Bu nedenle herkesin çok dikkatli olması ve kurallara uyması lazım. Biz kurallara uyarsak daha çabuk geçecek. Biz kurallara uymazsak yöneticiler yaptırımları daha fazla uygulayacak. Herkes ekmeğini cumartesi gününden alsın ve Pazar günü de kısıtlamaya uysun" diye konuştu.

"EKMEK ALINIP ÇARŞI GEZİLİRSE HASTALIĞIN YAYILMASI NORMALDİR"

Ekmek almaya gelen İsmail Bilgin de, uygulamanın faydalı olacağını dile getirerek, "Bu hastalığın yayılmasına karşı yararlı olabilir. En yakın yerden ekmek alınıp, eve dönülmelidir. Ekmek alınıp çarşı gezilirse hastalığın yayılması normaldir" ifadelerini kullandı.

KÖYLERE SEYYAR SATICI GİREMEYECEK

Öte yandan çay ocaklarının kapalı olduğu ilçede Hıfzıssıhha Kurulu kararınca pastane, börekçi ve akaryakıt istasyonlarında çay satışı yasaklandı. Kurul, köylere seyyar satıcı girişlerinin de durdurulması kararı aldı.

Eline iki ekmek alan kısıtlamayı ihlal edince, ilçede pazar günleri ekmek satışı yasaklandı
Haber Yorumları (4)
KESANLİ: Ehkmeg almaya gidiyoz beaaahh!!!
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VATANDAŞ: Yav gezmenmi önemli sağlığınmı canın sağ olmasa gezebilirmisin
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SERHAT: Allah akıl fikir versin bu tiplerin yüzünden bitmiyor pandemi
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