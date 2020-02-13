Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 'Mavi Vatan' sergisine katıldı

13.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:56

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin seçkin ressam ve heykeltıraşlarının eserlerinden oluşan 'Mavi Vatan' Resim ve Heykel Sergisine katıldı.



Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Mavi Vatan' Resim ve Heykel sergisi sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çok sayıda heykel, resim sanatçısı ve sanatsever katıldı. Sergide Başkan Yıldız'a misafirperverliğinden ötürü plaket takdim edildi. Protokol üyeleri plaket takdiminin ardından tüm ressam ve heykeltraşlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Ayrıca sergi 28 Şubat'a kadar kapısını sanatseverlere aralayacak.



"Mavi Vatan kavramının burada bulunduğunun çok ötesinde anlamlar kattığının hepimiz farkındayız"



Ev sahipliğini yaptığı sergide açılış konuşması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Son günlerde Mavi Vatan kavramı burada bulunduğunun çok ötesinde derin anlamlar kattığının hepimiz farkındayız. Çeşitli teoriler vardır. Kara hakimiyeti, deniz hakimiyeti teorileri yüzyıllardır dünya tarihini etkiler. Akdeniz'in son günlerde Mavi Vatanımız olması ile ilgili değerlendirmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Çok yeni bir kavram değil tarihsel derinliği olan bir kavram. Türkiye 3 tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizin tamamı bir vatandır" dedi.



"Sergi Beyoğlu Belediyesine çok yakışıyor"



Sergide eserleri yer alan sanatçılara teşekkür eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Siyasetle, vatan sevgisiyle sanatçılarımız buluşuyor ve bu sergi aynı zamanda Beyoğlu Belediyesine de çok yakışıyor. Beyoğlu tarihi ile geçmişi ile mavi vatanın kara vatanla birleştiği hepimizin sanatı sevdiği güzelliklerle buluştuğu bir mekan oldu. Bu serginin Beyoğlu'nda açılması da ayrıca anlam taşıyor. Mavi vatan vatanımız burada Türk sanatseverinin kararlı olarak durduğunu görüyoruz. İçimizde sanatıyla yaşayan büyük sanatçılarımız hepsi bu sergide var" dedi.



"Tabloları çalışırken çocukluğuma gidiyorum"



Gemi tabloları çalıştığını sergiye de karlı Haliç manzarası tablosu ile katılan ressam Cumhur Koraltürk, "Gemi tabloları çalışıyorum. Denizle ilgili çalışmalar yapıyorum. Mavi Vatan ilginç ve güzel bir isim. Ben de bir tablom ile sergiye katıldım. Buradaki tüm eserleri sevdim. Herkes kendi branşına göre tablolar yapmış. Tablom 1950'li yılların karlı bir Haliç havasını gösteriyor. Tabloları çalışırken çocukluğuma da gidiyorum. İstanbul doğumluyum 81 yaşındayım. Tablolarda yansıttıklarımın çoğunu yaşadım" şeklinde konuştu.



"Mavi Vatan, ülkenin bütünlüğü bekasını anımsatıyor"



Sanatsal etkinliklerin ülkemize bütünlük sağladığını belirten Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu, "Ulusal kanalın düzenleyip Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliği yaptığı sergiyi çok önemsiyorum. Mavi Vatan'la birleştirmek çok güzel. Mavi Vatan, ülkenin bütünlüğü bekasını anımsatıyor. Mavi Vatan'ı kimseye vermeyiz. Bu tür sanatsal etkinliklerin ülkemize bütünlüğü sağladığını düşündüğümüz için önemsiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA