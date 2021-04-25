Vanlılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu hafta 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında Van'daki cadde ve sokaklar boş kaldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu hafta 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında Van'daki cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlamasının perşembe günü akşam saat 19.00'da başlayacağını genelgeyle duyurmuştu. Genelgeyle TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te düzenlenecekler hariç tüm il ve ilçelerde kutlamalara ilişkin esaslar da belirlenmişti. Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Van'da uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle parklarda sessizlik hakim olurken, cadde ve sokaklar ise belediye ekiplerine kaldı. Sabah saatlerinde kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulurken, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışında olanlar bulundu. Polis ekipleri, uygulama noktalarında kontroller gerçekleştirirken, cadde ve sokaklar ise kısıtlamayla sessizliğe büründü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı