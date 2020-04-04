Van Valisi Bilmez, araç giriş çıkışı durdurulan kentteki uygulamayı denetledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle araç giriş çıkışları durdurulan kentteki yol kontrol devriyesi uygulamasını denetledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle araç giriş çıkışları durdurulan kentteki yol kontrol devriyesi uygulamasını denetledi.

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Edremit ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret eden Vali Bilmez, burada önlemler hakkında bilgi aldı.

Sürücü ve yolcuların evrakının kontrol edildiği uygulamada, sosyal mesafeye dikkat edilerek polisler ve sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapıldı, vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin kademeli olarak artırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlara istinaden geceden bu yana kentin giriş ve çıkışlarının kapatıldığını anımsatan Bilmez, şöyle konuştu:

"İlimizin 5 girişinde, 24 saat esaslı kontrol yapılmaktadır. Biz zaten bir haftadır giriş çıkışlarımızda ateş kontrolü yapıyorduk. Dolayısıyla şüpheli vakaları kente girmeden tespit etmeye çalışıyorduk. Bunun temel amacı, bizdeki vakaların büyük bir kısmının il dışı kaynaklı olmasıdır. Artık bu kontroller kalıcı hale geldi. Şu an 4 noktada polisimiz, 4 noktada ise jandarma personelimiz 24 saat esaslı, dönüşümlü görev yapmaktadır. Zaman zaman kontrollere sağlık ekiplerimiz de eşlik etmektedir. Genel amacımız, şehirler arası hareketliliği minimum düzeye düşürmektir."

İzole edilen vatandaşların 14 gün boyunca denetlendiğini belirten Bilmez, her izole evi de jandarma ya da polis ekiplerine zimmetlediklerini dile getirdi.

Bilmez, bu kişilerin ilgili ekiplerce sürekli kontrol edildiğini anlatarak, "Şu an 20 civarında vakamız var. Şu ana kadar 2 ölüm gerçekleşti. Testi pozitif çıkıp da iyileşen 2 vakamız oldu." dedi.

Kaynak: AA