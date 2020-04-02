Van TSO Başkanı Takva: "Açıklanacak destekler tüm sektörleri kapsamalıdır" Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, devlet tarafından salgın nedeniyle birçok alanda tedbirler alındığını belirterek, "Ancak ekonomik destek paketlerinde yapılan sektörel ayrımlar birçok sorunu beraberinde getirmektedir" dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, devlet tarafından salgın nedeniyle birçok alanda tedbirler alındığını belirterek, "Ancak ekonomik destek paketlerinde yapılan sektörel ayrımlar birçok sorunu beraberinde getirmektedir" dedi.

Son dönemde yaşanan üç konu hakkında kamuoyunu bilgilendiren Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek "Dünya genelinde yaşanan bu küresel kriz sürecinde devletin, milletin, reel sektörün ve finans kesiminin ele el vermesi ve birlikte yol alması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Devletimiz tarafından salgının ülkemizde görünmesi ile birlikte birçok alanda tedbirler alınmıştır. Ancak ekonomik destek paketlerinde yapılan sektörel ayrımlar birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Unutulmamalıdır ki tedarik zinciri bir bütündür ve bu zincir sektörel ayrımı mümkün kılmamaktadır. Bunun için gerek devletimiz gerekse finans kuruluşları tarafından açıklanacak destekler tüm sektörleri kapsamalıdır. İkinci bir konu ise bilindiği üzere devletin aldığı tedbirler kapsamında birtakım iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilmesi söz konusu olmuştur. Faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle başta kira ödemeleri olmak üzere personel giderlerinin karşılanması neredeyse imkansız bir hal almıştır. Özellikle ilimizde kamu kurum ve kuruluşları, bazı AVM yönetimleri ve mülk sahipleri kira ödemelerinde kolaylıklar sağlamıştır. Bu uygulamalarından dolayı teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Odamız da kiracılarına yönelik iyileştirici adımlar atmış ve bu adımlar devam edecektir. Bu süreçte başta küçük esnafımız olmak üzere, işletmelere destek sağlamak amacıyla kiralarının dondurulması, personel, SGK giderlerinin devlet tarafından üstlenilmesi ve çalışan maaşlarının işsizlik fonundan karşılanması gerekmektedir ve mülk sahiplerinin de süreci iyi analiz ederek sürdürülebilir bir ticari hayatın gerekliliği için kiracılarına yapıcı bir tavır sergilemeleri önem arz etmektedir. Üçüncü olarak ise bu dönemde yapılan ihalelerin şeffaf ve herkesi kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerekliliğini ifade etmek istiyoruz. En son Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tekstil ihalesi şartnamesi şeffaflığı ve kapsayıcılığı ortadan kaldıran bir durumu ifade etmektedir. Yapılacak ihalelerde şartnamelerin gözden geçirilerek rekabet ve kapsayıcılığın öncelenmesi gerekmektedir. Toplumun her ferdini zorlayan bu süreçten el ele vererek dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirerek şeffaf ve adil bir yönetsel anlayışla çıkacağımıza inanıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA