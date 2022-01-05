Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı - Haberler
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Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasıyla 3 yıl aradan sonra kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasıyla 3 yıl aradan sonra kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Kentte geçen haftadan bu yana belli aralıklarla devam eden kar yağışı ile şehir merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezinde kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı.

Birinci etabı kullanıma açılan merkeze gelen kayakseverler, uzun süre sonra Van Gölü manzarasına karşı kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"3 yıldır yeterli kar yağmadığı için açamıyorduk"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır yeteri miktarda kar yağmadığı için merkezi açamadıklarını söyledi.

Bu yıl etkili olan yağışın ardından merkezin birinci etabını hizmete açtıklarını belirten İnanç, şunları kaydetti:

"Yeteri miktarda olmasa bile tesisi faal kullanabileceğimiz kadar kar miktarıyla karşı karşıyayız. Bundan dolayı birinci etabın kar örtüsünü ezdik ve hizmete açtık. Bugünden itibaren birinci etaba Vanlı hemşehrilerimizi ve kayakseverleri bekliyoruz. İkinci etapta arzu etiğimiz kar miktarını maalesef henüz göremedik. İkinci etabı açabilmemiz ve hizmete alabilmemiz için bir miktar daha kara ihtiyacımız var. 3 yıldır arzu ettiğimiz kar yağışını alamadık."

Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı

Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı

Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı

Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı

Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı

Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı

Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı

Abalı Kayak Merkezi 3 yıl aradan sonra sezonu açtı

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AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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