Van'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesine ait sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 KC 684 plakalı yolcu otobüsü, ilçe girişinde karşı yönden gelen kamyon ve otomobille çarpıştı.

Kazada, otobüste bulunan 4 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA