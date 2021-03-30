Van'da 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Van'da da start aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Van'da da start aldı.

İskele Caddesi üzerindeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte kırmızı çizgiyi çizen Vali Bilmez ve protokol, daha sonra öğrencilerle birlikte karşıdan karşıya geçti.

Ardından kırmızı çizgi uygulaması ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bilmez, 2018 yılında yapılan bir düzenleme ile okul geçitleri olan yerlerde önceliğin yayaya ait olduğu bir yasal düzenlemenin yapıldığını ifade ederek, "2019 yılında 'Öncelik yayanındır' sloganıyla ilan edildi. Bugün de bu tür yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna dair kırmızı çizgimizi çektik ve bunun arkasında duracağımızı belirtmek için bir uygulama yaptık. Tüm Türkiye'de İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde bütün illerimizde, yerleşim yerlerinde bu konuda hem bir farkındalık oluşturmak hem de bu konudaki kararlılığımızı göstermek için toplu bir uygulama yapılmakta. Şu anda ilimizin birçok noktasında, arkadaşlarımız bu uygulamayı yapmaktalar. Biz de İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla birlikte en eski lisemizden biri olan Atatürk Anadolu Lisesinin önündeki geçitte buna vurgu yapmak için kırmızı çizgimizi çektik. İnşallah trafikte çalışan arkadaşlarımız ve zabıtalarımız bu konudaki duyarlılığı devam ettirecekler. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha bilinçli davranacağına inanıyoruz. Buna hep birlikte sahip çıkacağız. Çağdaş ülkelerin çoğunda bu uygulama vardı, artık bizde de var. Yaya geçitlerinde artık öncelik yayaya aittir. Ben bu anlamda uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler ise uygulamanın her anlamda güzel olduğunu belirterek, bütün okul önlerinde yapılması gerektiğini vurguladılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı