Van'da iş yeri yangını Van merkez İpekyolu ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam İpekyolu Bahçıvan Mahallesi'nde Emin Karabacak isimli vatandaşın iş yerinde meydana geldi. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışmayla yangın tamamen kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA