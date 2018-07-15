Van'da, Eylem İçin Gelen 2 Terörist Öldürüldü; 3 Polis Yaralı (2)

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Güvenlik güçlerinin dün gece, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda, öldürülen 2 teröristin, karanlıktan faydalanarak kaçmaya çalıştığı, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.

EV, JANDARMA KOMUTANLIĞINA 200 METRE MESAFEDE

Operasyon düzenlenen evin ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na 200 metre mesafede bulunduğu kaydedildi. Evin duvarlarının dibinde kan izlerinin olması ise dikkat çekti.