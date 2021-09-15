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Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu Van'da büyük yangın 'evler boşaltıldı' Van'da 2'si çocuk üç kişinin yaralandığı yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları devam ederken, esnaflar yanan iş yeri için seferber olurken apartmanın tamamı boşaltıldı.

Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Van'da büyük yangın 'evler boşaltıldı'

VAN - Van'da 2'si çocuk üç kişinin yaralandığı yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları devam ederken, esnaflar yanan iş yeri için seferber olurken apartmanın tamamı boşaltıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde öğle saatlerinde 6 katlı binanın zemin katında bulunan bir iş yerinde çıkan yangında esnaf ve vatandaşların seferberliği insanlığın ölmediğini gösterdi.

Çıkan yangında yapılan ihbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, çevrede ki esnaf ve vatandaşlar yangının devam ettiği iş yerinde el birliğiyle eşyaları dışarıya taşımaya başladı. Saatlerce devam eden yangında can kaybı yaşanmazken 2'si çocuk olmak üzere toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan çocuklar ambulans ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor. Yangının devam ettiği olay yeri ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu

Son dakika haberi | Van'da çıkan yangında esnaf seferber oldu
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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