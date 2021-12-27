VALORANT Champions 2021'den Geriye Kalanlar!

VALORANT, piyasaya çıktığı 2 Haziran 2020 yılından bu yana çok fazla yol kat etti. Çok kısa bir sürede oluşturduğu espor ekosistemi ile birçok köklü oyuna rakip haline geldi. 2021 sezonunu da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen VALORANT Champions ile noktalayan VALORANT Esporu, görkemli sahne şovlarına, renkli katılımcılara ve muhteşem bir finale sahne oldu. Mehmet Yağız "cNed" İpek'in forma giydiği Acend'in şampiyonluğa uzandığı VALORANT Champions 2021'den geriye ise hafızalardan uzun süre silinmeyecek anılar kaldı.

VALORANT 2021 Champions Tour

Oyun ilk çıktığında akıllardaki ilk sorulardan biri "Bu oyunun esporu nasıl olacak?" oldu. Çok geçmeden de Riot Games'in izin verdiği üçüncü parti organizasyonlar kendi turnuvalarını düzenlemeye başladı. IGNITION SERIES olarak adlandırılan bu turnuvalar sayesinde birçok köklü espor kulübü kadrolarını oluşturmaya ve isimlerini VALORANT'ta duyurmaya başladı. Bu turnuvaların hemen ardından ise Ekim 2020'de Riot Games, bütün bölgelerde ilk resmi turnuvasını düzenledi. First Strike adını verdiği bu turnuva serisinde her bölge kendi içinde bir şampiyon çıkarsa da bu turnuva uluslararası bir boyuta ulaşmadı.

First Strike'da istediği ilgiyi bulan Riot Games, VALORANT Esporu'nu daha kapsamlı bir ekosistem üzerine kurmak ve uluslararası bir boyuta taşımak için kolları sıvadı. 2020'nin sonlarına doğru 2021 sezonu boyunca sürecek olan VALORANT Champions Tour'u duyurdu. Kuzey Amerika, Avrupa, Brezilya, Latin Amerika, Kore, Türkiye, Japonya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinden, elemelerle uluslararası turnuvalara katılmak ve yıl sonunda düzenlenecek o büyük turnuvaya katılabilmek için puanlar toplamak adını takımların yarıştığı kıyasıya bir mücadele. VCT ile VALORANT Esporu'nu bir üst düzeye taşımayı başaran Riot Games, 2021 sezonunun kapanışını da kendisine yakışır bir sonla yaptı.

Uzunca bir süre düzenlediği League of Legends Dünya Şampiyonası (Worlds) ile turnuva düzenlemek konusunda oldukça başarılı ve tecrübeli olan Riot Games, VALORANT Champions 2021 ile bunu bir kez daha kanıtladı. Worlds ile benzer şeyler yapsa da yine Champions için hazırlanan sahne çokça konuşulacak cinsten. Bunların yanında daha fazla göze çarpan bir sürü detay ve sahnede yaşanan mücadeleler de cabası. İlk VALORANT Şampiyonu'nun belirlendiği, belki de bir tarihe tanıklık ettiğimiz VALORANT Champions 2021'de neler gördük?

İlk VALORANT Şampiyonu

Oyun ilk piyasaya çıktığında Türkiye'de inanılmaz derecede ses getirdi. Türk esporunun uzun zamandır elle tutulur bir başarısı olmamasından dolayı da Türk espor severler için büyük umutlar doğdu. Hem gerçekten iyi oynayan profesyonel Türk oyuncular hem de oyuna olan ilgi, başarı beklentisini de beraberinde getirdi. Başlarda yeteri kadar başarı gelmemeiş olsa da SuperMassive Blaze'in EMEA ikincisi olarak Masters - Berlin'e gitmesinin ardından bu umutlar büyük ölçüde arttı.

Fakat ne kadar istesek de VALORANT Champions'a hiç takım gönderemedik. Sadece Mehmet Yağız "cNed" İpek'in forma giydiği Acend, VALORAT Champions'da mücadele etmeye hak kazandığı yetmezmiş gibi bir de turnuvanın şampiyonu olarak ilk VALORANT şampiyonu ünvanını da kazanmış oldu. cNed'i de bu vesile ile tekrar tekrar tebrik etmek lazım. En azından Türk esporu için yeterince gurur verici bir an oldu.

VALORANT Champions Şampiyonu Acend ve cNed

Bölgelerin Başarı Oranları

2021 sezonu boyunca Riot Games'in düzenlediği LAN turnuvalarında bölgelere verdiği takım sayıları hep bir tartışma konusu olmuştu. Özellikle Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin tek bir çatı altında bu turnuvalara dahil olması da ekstra tepki çeken konulardan biri oldu. Bir başka tepki çeken konu da Brezilya bölgesine torpil geçercesine fazla slot verilmesi oldu.

Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerini ifade etmek için kullanılan EMEA bölgesine ilk LAN turnuva olan VCT 2021: Masters - Reykjavík'de iki slot verilmişti. EMEA bölgesi, dört bölgeyi bünyesinde barındırdığı gibi en çok ülkenin yer aldığı bölge olması sebebiyle de ayrı bir yere sahip. Bu geniş coğrafyaya ilk LAN turnuvasında iki takımlık yer ayrılırken tek bir ülke olan Brezilya'ya da aynı sayıda takım slotu verilmişti. Bu slot adaletsizliği Champions'a kadar devam etti. Cicuit Points slotlarından her iki bölgeye de ikişer slot verildi.

Fakat yıl boyu uluslararası turnuvalara baktığımızda Brezilya takımları verilen bu slotlara rağmen başarılı olamadılar. Son olarak VALORANT Champions'da 3 Brezilya temsilcisi (2'si Circuit Points slotu, 1'i Güney Amerika Son Şans Elemeleri) yarıştı. Bu takımlardan hiçbiri gruplardan çıkamadı. 2 Brezilya temsilcisi gruplarında hiç maç kazanamadan turnuvaya veda ederken, sadece Team Vikings turnuvada galibiyet alabildi. Öte yandan Japonya temsilcisi Crazy Raccoon da turnuvadan galibiyet alamadan ayrıldı.

Masters - Berlin turnuvasında Japonya'ya iki slot ayrılmıştı. Diğer tarafta EMEA bölgesini temsilen yer alan dört takım (2 Circuit Points ACE-FNC, 1 Son Şans Elemeleri TL, Masters - Berlin Şampiyonu GMB), gruplarındaki ilk iki karşılaşmayı kazanarak grup aşamasını lider tamamladı ve dört takım da çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu takımlardan üçü yarı final görürken VALORANT Champions finalinde de iki EMEA temsilcisi mücadele etti.

Team Vikings (Brezilya Circuit Points #1)

VALORANT Champions'ın En Büyük Hayal Kırıklığı: Kuzey Amerika Bölgesi

VCT 2021: Masters - Reykjavík Şampiyonu: Sentinels

VALORANT Esporu, ilk kez uluslararası boyuta taşındığı zaman bütün dünyanın gözleri Kuzey Amerika bölgesine çevrildi. Zira bu bölge uzun zamandır 'birinci şahıs nişancı' türündeki oyunlarda başarıya aç bir bölge. VALORANT ile de iyi bir çıkış yakaladığı düşünülen bu bölge ilk şampiyonunu VALORANT'ın ilk LAN turnuvasında çıkardı. Sentinels takımı VCT 2021: Masters - Reykjavík finalinde Fnatic'i 3-0 yenerek ilk yapılan uluslararası turnuvada şampiyon oldu. Sentinels turnuvanın tamamını harita dahi kaybetmeden tamamlayınca Kuzey Amerika bölgesi fazlasıyla ilgi görmeye başladı.

VCT 2021: Masters- Berlin'de de Kuzey Amerika temsilcisi Team Envy finale yükselmişti. Fakat VALORANT Champions'da Kuzey Amerika bölgesi tamamen hayal kırıklığıydı. Çünkü VCT 2021: Masters - Reykjavík şampiyonu Sentinels ve VCT 2021: Masters- Berlin finalisti Team Envy gruplardan çıkamadı. Kuzey Amerika Son Şans Elemeleri'nden gelen Cloud9 ise gruptan çıkmasına rağmen çeyrek finalden öteye gidemedi. Bekletilerin çok çok altında kalan Kuzey Amerika bölgesinde ise gelecek turnuvalar için bir çok soru işaretleri oluşmuş durumda.

Turnuvanın Yükselen Yıldızı: KRÜ Esports

Arjantinli yıldız futbolcu Sergio "Kun" Agüero'nun espor kulübü KRÜ Esports, istikrarlı oyununun meyvesini alarak VALORANT Champions'da adeta tarih yazdı. 2021 Champions Tour boyunca düzenlenen 3 LAN turnuvasının üçünde de yer almayı başaran Latin Amerika ekibi, son olarak VALORANT'ın en büyüğünün belirleneceği VALORANT Champions'da etkili performansı ve aldığı sonucu ile herkesin takdirini topladı.

Rodrigo "Onur" Dalmagro

Masters - Reykjavík ve Masters - Berlin'de son sekize kalmayı başaran KRÜ Esports, VALORANT Champions'da hiç hesapta yokken Sentinels, Team Liquid ve FURIA'nın olduğu gruptan çıkarak çeyrek finallere kalmayı garantiledi. Üstüne bir de EMEA temsilcisi ve Masters - Reykjavík finalisti Fnatic'i çeyrek finalde 2-1 geçerek yarı finale yükselen KRÜ Esports, yarı finalde Gambit Esports'a elendi. Fakat burada da gösterdiği mücadele ile Masters - Berlin şampiyounu fazlasıyla zorladı.

Şansıyla değil emeğiyle VALORANT Champions'da son dörde kalmayı başaran KRÜ Esports gösterdiği mücadele ile büyük tebrikler toplarken bir yandan da topluluk tarafından "gönüllerin şampiyonu" ünvanını da almayı başardı. Turnuvaya fazlasıyla renk katan Latin Amerika temsilcisinin, takım olarak gösterdiği performansın yanı sıra takımın koçu Rodrigo "Onur" Dalmagro'nun takımını aldığı molalarla toplarlaması ve karşılaşmalar esnasında hop oturup hop kalkması uzun süre hafızalardan gitmeyecek gibi görünüyor.

'DIE FOR YOU'

Riot Games, yıllardır düzenlediği League of Legends Dünya Şampiyonası (Worlds) ile turnuva düzenlemede başarılı bir organizasyon olarak görülüyor. Gerek turnuvaya hazırlık evresi gerekse turnuva esnasında seyircilerin ve taraftarların ilgisini turnuvaya çekecek bir çok şeye imza atıyor. Worlds turnuvalarından önce çıkardıkları şarkılar bunlardan biri. Riot Games bu geleneği VALORANT'a da taşıyarak VALORANT Champions 2021 öncesi içinde oyundan kesitlerin olduğu ve yıl boyu adını duyurmuş profesyonel oyuncuların da çizimlerinin yer aldığı animasyon tarzı bir müzik videosu yayınladı.

Masters - Berlin'in ardından VALORANT Champions 2021'in durağı da Berlin oldu. Berlin'in en büyük salonlarından olan Verti Music Hall'de düzenlenen turnuvaya Covid-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında seyirci alınmasa da turnuva boyuncu kurulmuş olan sahnede yer alan gösteriler ve ışık şovları ile muazzam bir sahne performansına da imza attı Riot Games.

Riot Games, her oyununda olduğu gibi VALORANT'ta da büyük finale yakışır bir seremoni gerçekleştirdi. VALORANT Champions final serenomisinde PVRIS, Rezz, Zedd, Grabbitz sahne aldı.

Tüm bunların yanı sıra oyuncuların sahneye çıkışları esnasında sergiledikleri hareketler de unutulmayacaklar arasında yerini aldı.

Tartışmalı Ödül Havuzu

2021 Champions Tour boyunca taraftarların ve topluluğun beklentisi büyük bir ödül havuzuydu. Fakat Riot Games, turnuvadan kısa süre önce açıkladığı ödül havuzunun değeri 1.000.000 $ değerindeydi. Bu sayı beklentilerin çok altında çıktı. Turnuva devam ederken oyun içi çıkarılan Champions 2021 paketinin gelirlerinin %50'sinin takımlara dağıtılacağı duyuruldu. Bu duyuru esnasında toplanan para 7.500.000 $'ın üzerine çıkmıştı. Daha sonra bu paranın miktarı hakkında ve takımlara nasıl duyurulacağı hakkında bir duyuru yapılmadı.

1.000.000 $'lık turnuva ödül havuzundan takımların kazandığı ödüller ise şu şekilde: