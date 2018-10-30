Vali Yerlikaya, İhracatçılarla Vedalaştı

Gaziantep Valiliğinden İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini (GAİB) ziyaret ederek, ihracatçılarla vedalaştı.

GAİB'i ziyaret eden Vali Ali Yerlikaya'yı GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu üyesi Salahattin Kaplan, Eski GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ve birliğe bağlı olarak faaliyet gösteren ihracatçı birliklerinin yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Yerlikaya, Gaziantep'in başarısının formülü olan "Gaziantep modeli"ni ve bunu başarmak için kurum ve kuruluşların nasıl yoğun ve koordineli çalıştığını İstanbul'da bütün platformlarda anlatacağını ifade ederek, desteklerinden dolayı ihracatçılara teşekkür etti.

Görev süresi içerisinde kendileriyle verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kileci de Vali Yerlikaya'ya Gaziantep'te yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Kileci, Vali Yerlikaya'ya teşekkür plaketi takdim etti.