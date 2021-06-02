Vali Yazıcı Nar-Un Halim Kırtız A.Ş. Firmasını Ziyaret Etti

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Yazıcı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Nar-Un Halim Kırtız A. Ş. Firmasını ziyaret etti.

Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Yazıcı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Nar-Un Halim Kırtız A. Ş. Firmasını ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Nar-Un Halim Kırtız A. Ş. firmasını ziyaret eden Vali Yazıcı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cem Oğuz Kırtız ile un çeşitleri ve firmanın üretim kapasitesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'mızın Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, Organize Sanayi Bölgesinde birçok farklı alanda faaliyet gösteren firmamız var. Son teknoloji üretim imkanlarıyla donatılmış bu tesislilerin varlığı bizleri gururlandırıyor. Tesiste üretilen ve ihraç edilen gıda ürünleriyle coğrafi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması için fırsat yakalamış oluyoruz. Kendi imzamızı taşıyan ürünlerimiz tüm dünyada markalaşıncaya kadar çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bölgedeki tüm firmalara başarılar diliyorum. " dedi.

23 yıldır un üretimi konusunda Türk değirmencilik sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer aldıklarını ifade eden Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cem Oğuz Kırtız, "Sayın Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Nar-Un olarak 2007 yılından itibaren Organize Sanayi Bölgesi'nde günlük üretim tonları ile büyük ölçekli bir kapasiteye sahip tam otomatik bir tesis konumunda üretim yapıyoruz. Un üretiminde farklılık oluşturacak yeni teknolojiler üreterek sektöre ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz. " diye belirtti. Vali Yazıcı Nar Un Halim Kırtız AŞ Firma Ziyareti 01 Vali Yazıcı Nar Un Halim Kırtız AŞ Firma Ziyareti 02 Vali Yazıcı Nar Un Halim Kırtız AŞ Firma Ziyareti 03 Vali Yazıcı Nar Un Halim Kırtız AŞ Firma Ziyareti 04

Tüm haberler için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre