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Vali Yazıcı: "Antalya, turizmin olduğu kadar fuarcılığında başkenti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Yazıcı:

Estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım fuarı 'Beauty Life Expo' ile aç kozmetik kuaför ekipmanları fuarı 'Cosmo Hair Expo', ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

ANTALYA (İHA) - Estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım fuarı 'Beauty Life Expo' ile aç kozmetik kuaför ekipmanları fuarı 'Cosmo Hair Expo', ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarı ziyaret ederek işletme sahiplerinden bilgi alan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın turizmin olduğu kadar fuarcılığında başkenti olduğuna dikkat çekti.

Stantları tek tek gezen ve bilgi alan Vali Yazıcı, sektörün öncü markalarının bir araya geldiği böylesine büyük bir fuarın turizmin başkenti Antalya'da yapılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Özellikle sektördeki yerli ve milli firmaların ürünleriyle ilgili firma sahipleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, firmaların inovasyon çalışmaları ve ihracatları hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Vali Yazıcı, "Antalya Fuarcılık, İşletme ve Yatırım AŞ'de (ANFAŞ) Estetik, Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarını ziyaret ederek ülkemizin dört bir yanından gelen firmaların standlarını gezdik, işletme sahiplerinden bilgi aldık. Antalya'mız turizmin olduğu kadar fuarcılığın da başkenti" dedi.

"Fuarda, yüzlerce marka ürün ve hizmetleri sergilenecek"

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve 6 odanın desteği ile US Fuarcılık tarafından organize edilen Estetik Güzellik Kozmetik Kişisel Bakım Fuarı 'Beauty Life Expo' ile Saç Kozmetik Kuaför Ekipmanları Fuarı 'Cosmo Hair Expo' 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 3 Ekim Pazar günü saat 19.00'a kadar sürecek fuarda, yüzlerce marka ürün ve hizmetleri sergilenecek. Fuara yaklaşık 20 bin sektör temsilcisi katılacak. - ANTALYA

Vali Yazıcı: Antalya, turizmin olduğu kadar fuarcılığında başkenti

Vali Yazıcı: Antalya, turizmin olduğu kadar fuarcılığında başkenti

Vali Yazıcı: Antalya, turizmin olduğu kadar fuarcılığında başkenti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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