Vali Yavuz, İzmit İlçe Muhtarlarımızla Bir Araya Geldi

Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçesi muhtarlarımızla Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek ihtiyaç, sorun ve şikayetlerini dinledi.

Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçesi muhtarlarımızla Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek ihtiyaç, sorun ve şikayetlerini dinledi. Toplantıya; Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, daire müdürleri, kurum yetkilileri, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Akmeşe Kurtdere Mahalle Muhtarı Mustafa Ersoy ve İzmit ilçe muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda; Vali Seddar Yavuz, toplantıya katılan katılımcılara teşekkürlerini sunarak konuşmalarını yaptı.

Muhtarlık müessesesinin idari yapılanmada en önemli yeri tuttuğunu belirten Vali Yavuz, sözlerine şu cümlelerle başladı: "Muhtarlar bizim gören gözümüz, işiten kulağımız ve dokunan şefkat elimizdir. Halkımızla kurumlar arasında irtibatı sağlayan en önemli kamu görevlerini icra eden görevlerden bir tanesidir. Dolayısıyla bir bölgede seçilmiş olsalar da aynı zamanda Türk Ceza Hukuku açısından da memur sayılırlar. " dedi.

Göreve başladığı günden bu yana her alanda muhtarlarımızla bir araya geldiklerinin altını çizen Vali Yavuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhtarlık kurumunun yeni baştan reform edilmesi ile muhtarların devlet kurumlarında daha iyi karşılanır olduklarını belirtti.

En yakın çalışma arkadaşlarımız olarak sizleri seviyoruz diyen Vali Yavuz; "Sizleri gönülden kucaklıyoruz. Bu süreç içerisinde her daim sizin yanınızda olmaya, sizlerin karşılaştıkları sorunları dinlemeye ve istişare içerisinde çözümler üretmeye devam edeceğiz. "

Bu Güne Kadar 700 Bin Talep Karşılanmıştır

Dünyayı sarsan, pandemi süreciyle bir buçuk yıldır uğraşıyoruz diyen Vali Yavuz: "Dünya üzerinde pandemi sürecini en iyi yöneten, vatandaşlarına en iyi hizmeti sunan ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliyor. Pandemi süreci içinde Sosyal Vefa Destek Grupları tarafından bu güne kadar yaklaşık 700 bin talep karşılanmıştır. Evde bakım, evde sağlık hizmeti gibi özellikle yaşlı vatandaşlarımızı ya da hasta vatandaşlarımızla ilgilenilen hususlarla ilgili neredeyse 750 binin üzerinde talep karşılanmıştır. Bu taleplerin karşılanmasında ve yaşadığımız pandemi sürecinde yardım ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, mesai mevhumu gözetmeksizin görev yapan Vali Yardımcılarımıza, Kaymakamlarımıza, Bölge ve İl Müdürlerimize, Güvenlik Güçlerimize, mücadelemizde bize destek olan ve adını sayamadığım kurum ve kuruluşlarımıza, siz değerli muhtarlarımıza ve özelliklede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün kamu kurum ve kuruluşları Valiliğimiz koordinasyonunda güzel bir sınav vermiş ve yaklaşık 1, 5 milyona yakın sosyal hizmet talebi yerine getirilmiştir. Bu dönemde 2, 5 milyara yakın devletimizin bizatihi desteği oldu. Bu yardımlar vatandaşlarımızın kapısına kadar gitmiş ve hiçbir fotoğraf karesi paylaşılmamıştır. Biz sağ elin verdiğini sol elin görmediği kültürden geliyoruz, inancımız bizim güçlü ve kuvvetlidir. Çünkü sevabın, sadakanın fakirlerin ya da yardıma muhtaç olanların incitilmeden verilmesi hususu hepimizin en öncelikli hedefi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımız, Kaymakam arkadaşlarımızla birlikte kapı kapı gezerek bu sosyal yardımları sahiplerine ulaştırdılar. "

Hedefimiz Her Zaman 'EN' Olmaktır

Kocaeli'de sadece Ramazan ayında Valiliğimiz koordinasyonunda özel sektörle iş birliği yaparak 35 bin haneye ulaştık diyen Vali Yavuz, muhtarlarımızın yaptıkları çalışmalara da değinerek şunları kaydetti: "Sadece bu hizmetler için 500 milyon civarında bir kaynak aktardık. Bütün bunları yaparken en büyük yardımcımız siz değerli muhtar kardeşlerimizdi. O kadar büyük bir aşk ile bu işi yaptınız ki gerçekten hepinize minnettarız. Görevli olmadığınız bir alan yok, aynı benim gibi. Her alan beni ilgilendirdiği gibi sizleri de ilgilendiriyor. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar dahil olmak üzere sizler elinizden geleni bu güne kadar yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Bu yüzden sizleri gönülden alkışlıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliği, birlikte çalışma azminin her daim devam etmesini temenni ediyorum. Siz muhtarlarımızın gittiğiniz kurumlarda layık olduğunuz şekilde karşılanmanız, layık oldunuz şekilde ağırlanmanız, layık oldunuz şekilde dinlenilmeniz ve sorunların çözümü noktasında bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza bizzat gerekli talimatları verdik ve vermeye devam edeceğiz. Çünkü Kocaeli şehri Türkiye'nin yüz akı, biz ekonomik büyüklük alanında Türkiye'nin 4'ncü büyük şehriyiz ve bilim, teknoloji ve sanayi üssüyüz. Dolayısıyla Türkiye'nin dünya ile yarışan yüzüyüz. Her alanda bize birincilik yakışır. Hedefimiz her zaman en olmaktır. Çevresiyle, üretimiyle, yeni buluşlarıyla, insan ilişkileriyle, değerliyle, medeniyetiyle bunu başarabilecek kapasiteye sahip bir şehiriz. Bu yüzden önce kendimizi kutsamalıyız, güzel yanlarımızı ön plana çıkarmalıyız. "

Aşırı yağışların birkaç gündür bölgemizi etkilediğini belirten Vali Yavuz; "Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD birimlerimiz, belediyelerimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımız, karayollarımız dahil tedbirlerimizi aldık, vatandaşlarımızdan ricamız dikkatli ve tedbirli olmaları, risk taşıyan yerlerden uzak durmalarıdır. "

Kocaeli Markasının Algısı Önemlidir

Olumsuzlukları ön plana çıkararak bir şehre hizmet edemezsiniz diyen Vali Yavuz: "Şehirler de bir markadır nihayetinde. Kocaeli markasının algısı önemlidir. Dolayısıyla bu şehirde yaşayan herkesin Kocaeli markasına katkı sunması beklenirken bu markaya zarar vermesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu açıdan kendi içimizde bunu tartışacağız, sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Bu salonlarda, geldiğimiz her yerde bunları konuşacağız ama bu şehre ait sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz. Dolayısıyla olgunun öne geçtiği bu çağda bizim de bu çağa uygun bir konumlanma içerisinde olmamız kaçınılmazdır. "

Pandemi sürecini neredeyse birkaç saat uyku ile yönetme gayreti içerisinde olduklarını ve yoğun mesai harcadıklarını belirten Vali Yavuz, vaka sayıları ve aşılamalara ilişkin güncel verileri de paylaştı: "Bugün itibariyle vaka sayımız 100 binde 34. 8'e gerilemiş bulunuyor. Bunda emeği geçen başta sağlık çalışanlarımız, polis ve jandarma teşkilatımız olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü milyonlarca denetim yaptılar. Denetimlerin yoğunluğundan dolayı zaman zaman uyarılar alıyoruz. Tabi ki bu süreci denetleyerek rehberlik ederek hep birlikte atlatacağız. "

Rehavet Oluşmasın, Tedbirleri Elden Bırakmayalım

1 Temmuz itibariyle daha normal bir hayata geçmiş bulunuyoruz diyen Vali Yavuz: "Halen pandemi devam ediyor. Maskesiz ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim. Vaka sayılarında Türkiye'deki birçok ili geride bıraktığımızı görüyoruz. Ancak rehavete kapılmamalı, tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. "

Aşılama çalışmaların ilişkin açıklamalarda da bulunan Vali Yavuz, muhtarlarımızdan destek istedi: "Şunu açıkça söyleyebilirim maalesef aşılamada ilk 10'da değiliz. Aşılama konusunda gerek haber ajanslarında gerek sosyal medyada yer alan olumsuz haberlerin %65'i kurmacadır. Aşıyla ilgili ciddi bir dezenformasyon var. İtibar etmeyelim. Kocaeli olarak günlük 60 bin aşılama kapasitemiz var. Günlük aşılama rakamlarımız bizi mutlu etmiyor. Sizlerden beklentim aşılanma noktasında önayak olmanız ve destek vermenizdir. Bugün itibariyle 1 milyon 273 bin doz aşı yaptık. "

Aşılamayı En Kısa Zamanda 1, 5 Milyona Çıkarmalıyız

18 yaş üstü iki çocuğuma da aşı yaptırdım diyen Vali Yavuz: "Eğer risk olsaydı kendi çocuğuma aşı yaptırmazdım. Aşının yan etkileri ve kısırlık yaptığı konuşuluyor, biz milletimizin çoğalmasından çok mutluyuz hatta aman çocuk sahibi olun diyoruz. Çünkü biz 2035'i hesaplıyoruz. Bugün itibariyle az nüfusla dünyada küresel bir güç olma imkanı yok. Bu yüzden nüfus bir güçtür. Bizim sizlerden isteğimiz aşılamayı en kısa zamanda 1, 5 milyona çıkarmamıza yardımcı olmanızdır. Bunu en kısa zamanda halledebileceğimizi düşünüyorum. Sizlerden ricamız ve beklentimiz bu konunun hızlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması ve aşılamada belirli bir mesafenin alınmasıdır. Daha güçlü bir noktaya gelmek istiyoruz. Eylül ayında ve daha sonraki aylarda rahat etmek istiyoruz. "

Çevreyi rahatsız eden, alkol vb. kullanan vatandaşlar nedeniyle Muhtarlarımızdan gelen şikayet ve talepler üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Yavuz; "Muhtarlarımızın UYUMA projemize destek vermelerini telefonlarına indirerek destek olmalarını bekliyorum. Bu sayede Güvenlik Güçlerimizle hızlı bir şekilde temasa geçebilir ve meydana gelen olaylara karşı müdahale edilmesi daha hızlı hale gelebilir. Aynı şekilde kadına şiddeti önlemeye yönelik KADES uygulamasının kadınlarımız tarafından telefonlarına indirilmesinin sağlanarak istenmeyen olayların meydana gelmesi halinde kullanılmasının sağlanması da büyük önem arz etmektedir. " dedi.

Basın mensuplarına da seslenen Vali Yavuz: "Basın Mensuplarımız sorumlu yayıncılık anlayışıyla pandemi sürecinde bize ciddi katkılar sundular, bu vesileyle tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. " dedi.

Muhtarlar adına söz alan Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe; "Valimiz Sayın Seddar Yavuz'u her zaman yanımızda ve destekçimiz olarak gördük. Bütün muhtar arkadaşlarım adına Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. " dedi.

Muhtarlarımızın İhtiyaç ve Sorunları Dinlendi, Yetkililer Talimatlandırıldı

Muhtarlarımızın ihtiyaç ve sorunlarının ele alındığı ve yapılması gerekenler noktasında istişarelerin yapıldığı toplantıda; Vali Yavuz, gereğinin yapılması ve takip edilmesi hususunda orada hazır bulunan kurum müdür ve yetkililerine talimat verdi.

Pandemi Sürecindeki Destek ve Katkılarından Dolayı Muhtarlarımıza Başarı Belgesi Verildi

Pandemi sürecindeki gayretli çalışmaları ve birçok alanda verdikleri hizmetlerden ötürü muhtarlarımıza tek tek Başarı Belgelerini ve hediyelerini veren Vali Yavuz, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

