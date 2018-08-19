Vali Şahin Kurban Pazarını Gezdi, Pazarlığa Tutuştu

İstanbul Valisi Vasip Şahin Başakşehir'de kurban pazarını gezerek incelemelerde bulundu. Kurban pazarlığına tutuşan Vali Şahin, kaçak ve uygun olayan yerlerde kurban kesimi konusunda uyarılarda da bulundu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Başakşehir kurban pazarına gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin'e Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti. Kurban satıcıları ile sohbet eden Şahin, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Çok modern bir satış yeri. Büyükşehir Belediyemiz ve Başakşehir Belediyemiz güzel bir faaliyet icra ediyorlar. Kurban bayramında burada usta kasaplar istihdam edilecek. Vatandaşlarımızdan dileyenler hayvanlarını burada kesebilecek, ibadetlerini gerçekleştirecek" diye konuştu.

İstanbul genelinde 200 civarında kurban satış yeri, 560 civarında da kurban kesim yeri bulunduğuna dikkat çeken Şahin, "Bunların tamamı denetimimiz altında. Denetimlerimiz hayvanın İstanbul'a gelişinden başlıyor, kesimi tamamlanıncaya kadar devam ediyor. Bütün zincirlerde vatandaşımızın en sağlıklı kesim yapabilmesi için elimizden gelen tedbirleri almış durumdayız" şeklinde konuştu.

Uygun olmayan alanlarda kurban kesimi yapılması konusunda da uyarılarda bulunan Vali Şahin, "Arkadaşlarımız denetimleri sürdürüyorlar. Birçok alanda mühürlemeler, engellemeler yapıldı. Bayram sürecince denetimlerimiz devam edecek. Biz vatandaşımızın kurban ibadetini yerine getirebilecek hijyenik şartların oluşmasını, kesim sırasında olabilecek kazaların önüne geçilmesi adına ciddi tedbirler alıyoruz. Bütün bunlara rağmen bunun dışında imkan varken başka kanallara başvurmak toplumsal düzen açısından çok doğru değil. Yollarda, parklarda, caddelerde kesim görüntüleri ne İstanbul'a, ne Türkiye'ye yakışıyordu. Devletimiz ve milletimiz bu konuda ciddi bir anlayış değişikliğine gitti. Gördüğümüz eski manzaralar, çok aza indirildi. Amacımız bu tür görüntülerle hiç karşılaşmamaktır" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş pazarda gezerken yanına geldiği Vali Şahin'den kurban pazarlığı konusunda yardım istedi. Bunun üzerine satıcı ile el sıkışan Şahin, 16 bin lira olan büyükbaş kurbanın fiyatını pazarlıkla 14 bin 500 TL'ye kadar düşürdü. Pazarlık sırasında renkli görüntüler oluştu. - İSTANBUL