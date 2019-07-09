Vali Pehlivan, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı Meclis Toplantısına katıldı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek aylık meclis toplantısına katıldı.

Ziyarette meclis üyeleriyle sohbet eden Vali Pehlivan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, şubat ayında gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkan seçilen Abuzer Yıldırımtepe ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Vali Pehlivan, Bayburt'un doğası, coğrafi yapısı, mera ve toprak yapısıyla organik tarım ve hayvancılığa çok elverişli olduğunu belirterek, "İmknlar açısından artılarımızın dezavantajlarımızdan çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu imkanların hem devlet yatırımları ve teşvikleri anlamında hem de çiftçilerimizin bilinçli hareket etmesi bağlamında her geçen gün daha iyiye gittiğini hep birlikte müşahede ediyoruz." dedi.

Son yıllarda ilde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında, tarımsal üretimde, arıcılıkta yukarıya doğru bir gidiş söz konusu olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Sebzecilikte ve seracılıkta da adımlar atılıyor. Toplu ahır projeleri hayata geçiriliyor. Devletimiz bu teşvikleri devam ettiriyor. Doğrudan gelir destekleri olsun, yatırım yapmak isteyen çiftçilerimize hibe destekleri olsun, yeni doğan buzağılardan suni tohumlamaya kadar birçok parasal destekleme uygulamalarına devam ediliyor. Vatandaşlarımızın da özveri ve gayretiyle işler çok daha iyi noktalara doğru ilerliyor." diye konuştu.

Pehlivan, tarım alanında kaydedilen ilerlemenin Ziraat Odası Başkanlığı ve ilgili kamu kurumları arasında sağlanan işbirliğiyle pekiştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Ziraat Odası Başkanlığımızın çok güzel bir uyumu var. Bunun yakın iletişim, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon ile sağlandığını görüyoruz. İki sene içerisinde çiftçilerimize yönelik olarak 400'ün üzerinde eğitim programı düzenledik. Hanımlara yönelik sağlıklı üretimi teşvik etmek anlamında Sütten Ağzımız Yanmasın projesi hayata geçirildi. Arkadaşlarımız köy köy, mahalle mahalle gezerek gerekli konuları çiftçilerimize anlattılar. Amacımız çağın standartlarına uygun, sağlıklı koşullarda, teknolojik yöntemlerle verimlilik esaslı tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik etmek. Bu da bilgi ile ya da var olan bilgilerin geliştirilmesi ile oluyor. Bunu sağlamak adına bu eğitimler verilmeye devam edecek."

Tarım ve hayvancılık alanında sağlanan üretim artışının meyvelerini toplamaya başladıklarını aktaran Pehlivan, "Buzağı ölümlerine karşı vermiş olduğumuz mücadelenin hayvan sayısının artışına katkısı çok fazla. En az 6 bin buzağıyı yaşama kazandırdık. Bu rakam 10 milyon liranın üzerinde bir tasarruf sağlandığı anlamına geliyor. Bunu çiftçilerimizle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla hep birlikte yaptık. İnşallah daha iyileri olacak." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Yıldırımtepe ise katılımından ötürü Vali Pehlivan'a teşekkür ederek, "Daha önce sizi Çiftçi Dostu Vali ilan etmiştik. Bu Bayburtlu çiftçiye, köylüye verdiğiniz değerin sonucudur. Bayburt'ta hayvancılık biraz daha ön plandadır. Hayvan sayımızı son 10 yılda 55 binden 100 bine kadar çıkardık. Son yıllarda yapılan ahırlarla çiftçiler artık daha modern imkanlarla hayvancılık yapıyor. Küçükbaş 60 bin hayvanımız var. Göletlerimiz tam anlamıyla çalışmaya başladığında Bayburt'ta sulama sıkıntısının kalmayacağını öngörmekteyiz. Meralarımız çok güçlü. Hayvancılığı daha da geliştirebiliriz." diye konuştu.

Toplantıya, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir ile meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA