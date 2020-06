Vali Memiş'in kalmasına sevinen OSB yönetimi, baklava dağıttı ERZURUM Valisi Okay Memiş'in isminin Valiler Kararnamesi'nde yer almaması, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimini mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'te yayımlanan kararla 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali atanırken, 23 ilin de valisi yer değiştirdi. Erzurum Valiliği'ne 27 Ekim 2018'de atanan Vali Okay Memiş'in görevde kalması, 1'inci OSB yönetimini sevindirdi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, Memiş'in Erzurum'da göreve devam etmesi dolayısıyla baklava üretim tesislerinde hazırlattığı baklavaları OSB'deki sanayici ve çalışanlara ikram etti.

OSB Bölge Müdür Vekili İhsan Ateş, tepsilerdeki baklavaları firmaları gezerek iş adamları ve çalışanlara dağıttı. Ateş, "Son açıklanan Valiler Kararnamesi'yle Erzurum Valisi'nin görevde kalması bizleri mutlu etti. Her zaman yanımızda olan sanayiciyle içi içe olan valimizin desteklerini her zaman yanımızda hissettik. Her hafta programının bir bölümünü sanayiciye ayıran valimizin bundan sonra da desteklerinin artarak süreceğini biliyor ve bekliyoruz" dedi.

