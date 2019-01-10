Vali Gül Gaziantepli Halıcıları Hannover'e Uğurladı

Türkiye'den 170, Gaziantep'ten 92 marka Domotex Hannover'da görücüye çıkacak.

Almanya'nın Hannover kentinde 11 - 14 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'na katılmak için Gaziantepli halı üreticileri ve ihracatçıları bugün Gaziantep'ten Hannover'e özel bir uçakla gitti. Gaziantepli halıcıları havalimanında yalnız bırakmayan Gaziantep Valisi Davut Gül, fuarda başarılar dileyerek kendilerini uğurladı.

Dünya halı sektörünün en önemli fuarı olan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'na katılmak için bugün Gaziantep'ten, 92 firma temsilcisi, özel bir uçakla Almanya'ya gittiler. Gaziantepli halıcıları havalimanında yalnız bırakmayan Gaziantep Valisi Davut Gül, uçuş öncesi halıcılarla bir süre sohbet etti.

Vali Gül, ihracatta Gaziantep ve Türkiye'nin lokomotif sektörlerinin başında gelen halı üreticilerine dünyanın en büyük fuarında başarı dileklerinde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ü, bu önemli ve heyecanlı günlerinde yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren halıcılar ise, Vali Gül'e bu düşünceli ve nazik tavrından dolayı teşekkür ettiler. Vali Gül, makine halısında dünyanın en önemli üretim merkezi olan Gaziantep'in, gelecekte de bu özelliğini koruyacağına, Gaziantep'in istihdam ve ihracat açısından en önemli sektörü olmaya devam edeceğine ve 2019 yılında daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat yapılacağına inandığını ifade etti.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'da, Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür ederek, "Valimiz hem varlıkları ve destekleri ile bizleri onurlandırdı, hem de fuar öncesinde halıcılarımıza önemli bir motivasyon kaynağı oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Elbette hedefimiz dünya ticaretindeki lider konumu korumak ve daha yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerle dünya halı pazarındaki payımızı arttırmaktır. Bugün fuara, Gaziantepli halıcılarımız adeta çıkarma yapıyorlar. Türkiye genelinden katılan 170 firmanın 92'si Gaziantep'ten. Gaziantep'ten stant açmayan çok sayıda firma temsilcilerimiz de fuara ziyaretçi olarak katılmaktalar. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği fuara katılan halıcılarımıza hizmet vermek üzere bir info stant açıyor. Bu stant hem ziyaretçi olarak katılan firma temsilcilerimize müşterileri ile görüşme yapabilecekleri bir imkan sunacak, hem de resmi temaslar için bir görüşme alanı olacaktır. Halıcılarımızın karşılaştığı her türlü soruna çözüm üretmek için temas ve görüşmeler için bir irtibat noktası ve yabancı müşterilerle firmalarımızı buluşturabileceğimiz bir ortam olacak" dedi.

Fuar alanının 106 bin 321 metrekare alandan oluştuğunu belirten Kaplan, "Türk firmaları toplam 23 bin 538 metrekare alana yerleşmekteler. Bu anlamda, fuarın en büyük katılımcı ülkesi, yıllardır olduğu gibi bu yıl da Türkiye olacaktır. Türkiye'den katılan firmaların 92'si, yani yüzde 54'ü Gaziantep'ten katılmaktadır. Gaziantep'ten katılan firmaların stant büyüklüğü ise Türkiye için kullanılan alanın %71,5'ine karşılık gelmektedir. Fuar sadece sektörümüz için değil ülkemizin tanıtımı için de büyük önem taşıyor. Fuarın bütün halı firmalarımız için başarılı geçmesini diliyor, Sayın Valimize, bizleri uğurlamaya geldiği için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası Başkanı Mehmet Törer de Vali Gül'e teşekkür ederek fuara katılacak tüm firmalara başarılı bir fuar olmasını diledi.

Gaziantep'ten charter uçak servisi ile Hannover'e hareket eden halıcılar 11-14 Ocak tarihleri arasında fuarda hem Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler hem de 2019 koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen müşterilere sergileyecekler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA