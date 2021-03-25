Vali Erkaya Yırık,"14 yeni iş alanı tesis edilecek,3 bin kişiye istihdam sağlayacak"
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Vali Erkaya Yırık,"14 yeni iş alanı tesis edilecek,3 bin kişiye istihdam sağlayacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Erkaya Yırık,'14 yeni iş alanı tesis edilecek,3 bin kişiye istihdam sağlayacak'

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Tekstil-Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi projesi kapsamında 14 yeni iş alanı tesis edileceğini belirten Vali Erkaya Yırık, bu sayede 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Tekstil-Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi projesi kapsamında 14 yeni iş alanı tesis edileceğini belirten Vali Erkaya Yırık, bu sayede 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında hazırlanan EOSB Tekstil-Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi projesinin sözleşme imza töreni yapıldı. İmza törenine Vali Erkaya Yırık, Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı. 20 milyon bütçeli proje kapsamında bölgede canlanan tekstil ve hazır giyim sanayinin kısa vadede yatırım yapmasını sağlanacağı ve 3 bin kişinin istihdamına katkı sağlayacağı belirtildi. 14 adet tekstil sektörüne yönelik üst yapı tesisi kurulması planlanan projenin 20 milyon liralık bütçesinin 18 milyon lirasının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında karşılanacağı aktarıldı. Öteyandan hizmetine sunulacak olan üst yapı projelerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

İşbirliği ile hazırlanan 20 milyonluk Tekstil-Endüstri Park Yatırım Merkezi projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edildiğini belirten Vali Erkaya Yırık,"Bu proje kapsamında 14 yeni iş alanı tesis edilecek. Bu 14 alandan 9'u bin 500 metre kare diğer 5'i de bin metre karelik alanlar şekilde tesis edilecek. Burada bilinen markalar başta olmak üzere diğer tekstil alanlarında da firmalar gelmesiyle 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Elazığ'ımız her geçen gün bu tür projelerle birlikte bilinen kabuğunu kırarak, daha ileriye dönük çalışmalarını atılımlarını gerçekleştirmeye devam edecek"dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na destekleri nedeniyle teşekkür eden Vali Yırık, 20 milyon liralık bu projenin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi. - ELAZIĞ

Vali Erkaya Yırık,'14 yeni iş alanı tesis edilecek,3 bin kişiye istihdam sağlayacak'
Vali Erkaya Yırık,'14 yeni iş alanı tesis edilecek,3 bin kişiye istihdam sağlayacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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