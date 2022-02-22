Vali Ekinci: "Vergi, en önemli vatandaşlık görevlerinden biridir"

BİNGÖL (İHA) - Verginin en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Ülkemizin güçlü ve aydınlık yarınları, kamu ve sosyal hizmetlerin vatandaşa daha kaliteli ve etkin ulaşması vergi gelirlerinin sağlıklı toplanmasıyla mümkündür" dedi.

Bingöl Defterdarı Mesut Akbulut ve beraberindeki heyet, 21-27 Şubat Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Akbulut, Vergi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Ekinci'ye bilgi vererek destekleri için teşekkür etti.

Defterdarlık heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ekinci, "Vergi, en önemli bir vatandaşlık görevlerinden biridir. Vergi Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikler de, toplumda vergi bilincinin gelişmesine ve kalıcı bir davranışa dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Ülkemizin güçlü ve aydınlık yarınları, kamu ve sosyal hizmetlerin vatandaşa daha kaliteli ve etkin ulaşması vergi gelirlerinin sağlıklı toplanmasıyla mümkündür" diye konuştu.

Vergi dairelerinin de çağın gerekleri doğrultusunda yenilendiğini ve vatandaşlarımıza e-devlet üzerinden birçok hizmeti sağladığını da ifade eden Vali Ekinci, ziyaret sebebiyle heyete teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi