Vali Çiçek: "Üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, üretime, istihdama ve kent ekonomisinin gelişmesine dair desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, üretime, istihdama ve kent ekonomisinin gelişmesine dair desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade etti.

Vali Çiçek, Çobanlar ilçesinde özel bir firma tarafından gerçekleştirilen tekstil fabrikası açılışına katıldı. Törende konuşan Vali Çiçek, özellikle istihdamı sağlayan bu tür tesislerin sadece kent ekonomisi için değil ülke ekonomisi içinde önemli kazanımlar olduğunu ifade etti. Vali Çiçek, "Bu tür hizmetler ve yatırımlar hem vatandaşlarımıza iş kapısı hem de ilçe ekonomisine destek sağlıyor. Üretime, istihdama ve şehrimizin ekonomisinin gelişmesine dair desteğimiz her zaman devam edecek. İlçemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilerek fabrika hizmete açıldı. Açılış sonrası Vali Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri fabrikayı inceleyerek, üretilen ürünler ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler aldılar. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı