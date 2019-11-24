Vali Bilmez okey oynayıp vatandaşın taleplerini dinledi

24.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:07

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, esnaf ziyareti kapsamında okey oynayıp talepleri dinledi.



Bu kapsamda İrfan Baştuğ Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Vali Bilmez, bir kahvehanede okey masasına oturarak vatandaşlarla 101 oyunu oynadı. Van'a atandıktan sonra devlet-vatandaş kaynaşmasını sağlamak için her kesimden insanla bir araya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, hafta sonunda vaktinin büyük bir bölümünü esnaf ziyaretine ayırıyor. Daha önce Van'ın merkez caddelerinde esnafı ziyaret eden Vali Bilmez, son olarak valiliğin hemen yanındaki İrfan Baştuğ Caddesi'ndeki esnafa misafir oldu.



Ziyaretleri kapsamında bir berber salonuna giren Vali Bilmez, ikram edilen kahveyi içerek iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Vali Bilmez, "Sizler bizim komşularımızsınız. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır" diyerek, esnafın sorunlarını dinleyip, çözüm konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Vali Bilmez'in ikinci adresi ise bir kahvehane oldu. Vatandaşların okey oynadığı kahvehanede Vali Bilmez, kendisini masaya davet eden vatandaşların bu isteğini geri çevirmedi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında masadaki okey ıstakasının başına geçen Vali Bilmez, bir yandan çayını yudumlarken, bir yandan da ıstakasına taşları dizdi.



Çevredeki masalarda oturanların da ilgi odağı olan Vali Bilmez, oyunu da kazandı.



Vali Bilmez'i aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, kendi iş alanlarındaki sıkıntılarını ve Van'ın problemlerini anlattı.



Vali Mehmet Emin Bilmez, buradan cadde üzerinde bulunan diğer esnafları da ziyaret ederek programını tamamladı. - VAN

Kaynak: İHA