Vali Bilgin Ankara'da ziyaretlerde bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Bilgin ile Minsolmaz, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya geldi.

Bilgin ile Minsolmaz ziyaretlerde, kentte devam eden yatırımlar hakkında görüşmeler yaptı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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