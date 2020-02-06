Vali Aksoy, İstanbul ve Elazığ'da görev yapan AFAD İl Müdürlüğü ekibini ziyaret etti

06.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:48

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibine ziyarette bulundu.

Aksoy, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğüne yaptığı ziyarette arama kurtarma ekibiyle bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksoy, burada yaptığı açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında görev yapan ekibin faaliyetlerini tamamlayarak kente döndüğünü belirterek, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu ekibin bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Ekibin burada kurtarma faaliyetlerine katıldığını ifade eden Aksoy, "Nerede bir afet söz konusuysa ekiplerimiz oraya intikal etme noktasında büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Gerek depremde gerek uçak kazasında ve Van'daki çığ faciasında yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA